Les animateurs de QUB et leur signe astrologique

Tout au long de la saison estivale, j’ai tenté de convaincre Alexandre Moranville-Ouellet de la légitimité de phénomènes ésotériques. Afin de mettre la table pour la saison d’automne qui débute dès 6h30 le 5 septembre prochain, je me suis demandé : et si, dans la vie, on recrutait selon la carte du ciel des gens ?

Pas de panique : l’équipe de QUB radio ne croyait pas en cette solution miracle pour révolutionner le monde du recrutement. Mais, au fil de cette discussion, la question s’est posée...

Si QUB avait recruté ses animateurs sur ce principe, la programmation serait-elle restée similaire?

Alexandre Dubé , en direct dès 6h30

À la barre de l’émission matinale pour cet automne, Alexandre Dubé est un Gémeau.

Le Gémeau est reconnu pour être une personne extra érudite, qui sait toujours poser les bonnes questions. Toujours à la quête de nouveaux apprentissages, le Gémeau se documente énormément... Quitte à devoir écouter des heures et des heures de documentaire sur les requins alors qu’ils nous terrifient. Ça nous fait penser à quelqu’un, non?

Richard Martineau , en direct dès 8h30

Richard Martineau est un Lion. Le roi du zodiac, le Lion, est littéralement un être qu’il est impossible d’ignorer. Tout comme Richard Martineau, le Lion dit ce qu’il pense haut et fort, mais est toujours capable de faire passer son message avec une bonne petite pointe d’humour, aussi cinglant soit-il. Le Lion est extrêmement protecteur envers ceux qu'il aime et envers ses convictions.

Est-ce que quelqu’un rugit plus fort à QUB radio que Richard Martineau?

Benoit Dutrizac , en direct dès 11h00

Parlant de réagir fort... Benoit Dutrizac est une Vierge.

La vierge, c’est l’un des signes les plus analytiques de tout le zodiac. Ça creuse tout, ça veut tout savoir et tout comprendre. Puisque ça passe beaucoup de son temps à tout, tout, tout analyser, il n’est vraiment pas rare que la Vierge dise tout haut ce que tous pensent tout bas !

Donc parfois perçue comme directe et assez cinglante... comment est-ce possible de dire que le signe de la Vierge ne colle pas à notre Benoit Dutrizac national?

Yasmine Abdelfadel , en direct dès 13h30

Également de retour cet automne, Yasmine Abdelfadel est une balance.

Des balances, ça le dit un peu dans le nom... ça l’adore la balance ! C’est un signe habituellement très juste qui pèse toujours le pour et le contre avant de se prononcer. Pour la balance, la justice, l’égalité, c’est crucial. Il n’est vraiment pas rare de voir une balance péter les plombs face à des inégalités et des injustices.

Sophie Durocher, en direct dès 14h30

À la barre de son émission dès 14h30, Sophie Durocher est une scorpion ! Le scorpion est un signe extrêmement passionné qui vit toutes émotions avec intensité. Lorsqu’un scorpion a une idée dans la tête... Tassez-vous de là ! C’est un signe déterminé et extrêmement travaillant.

Bien que le scorpion soit souvent perçu comme un être difficile d’approche et assez froid, il en est tout le contraire. La réalité est que le scorpion est un être très sélectif. Par contre, une fois la barrière brisée et le scorpion attaché... Soyez préparé à être comblé d’amour, de douceur, de soutien et de petites attentions.

Mario Dumont , en direct dès 15h30

Le retour, c’est avec Mario Dumont ! Pour sa part, Mario est un Taureau.

Un Taureau, c’est un signe extrêmement cartésien et très analytique. Également extrêmement aventurier, le Taureau adore sortir de sa zone de confort et découvrir de nouvelles choses. En gros, faites vos valises et soyez prêts à partir dans toutes sortes d’aventures !

Antoine Robitaille , en direct dès 17h30

Le dernier, mais non le moindre, du haut de sa colline, Antoine Robitaille reprendra les rênes de son émission et notre cher Antoine est un Cancer.

Le Cancer est un être extrêmement sensible, habituellement assez facile d’approche et assez émotif. Qu’il s’agisse de bonheur ou de frustration, le cancer, il ne se gêne pas pour exprimer ce qu’il ressent. Le cancer est aussi est extrêmement loyal, ponctuel, minutieux et il ne supporte pas quelqu’un qui ne respecte pas ses engagements.

Et vous, qu’en pensez-vous? Trouvez-vous que les animateurs de QUB radio représentent bien leurs signes astrologiques?

La saison d’automne débute dès 6h30 ce mardi 5 septembre ! En direct via la plateforme audio QUB radio