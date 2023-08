Les cerfs de Longueuil pourront finalement être abattus par arbalète par la Ville

Les cerfs de Longueuil pourront finalement être tués par arbalète selon un jugement qui vient tout juste d’être déposé en Cour supérieure du Québec.

«La Ville [de Longueuil] et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ont tout mis en place afin que l’opération de chasse contrôlée à l’arbalète s’exécute dans le respect de la sensibilité des cerfs permettant qu’il soit mis fin à leur vie d’une manière aussi douce et rapide que possible», peut-on lire dans le document judiciaire.

Dans son jugement, le juge Bernard Jolin, de la Cour supérieure du Québec, a donc rejeté la demande d’annulation du permis SEG, qui permet d’abattre une centaine de bêtes au parc Michel-Chartrand, à Longueuil, déposée par le Service Sauvetage animal et la citoyenne Florence Meney en 2022.

Ces derniers n’ont pas su convaincre le juge du «caractère déraisonnable des décisions de procéder à la chasse contrôlée des cerfs à l’arbalète».

«Rien ne permet de conclure que cette méthode se veut la plus cruelle et la plus douloureuse de mettre ces cerfs à mort», poursuit-il.

Saga depuis 2020

La saga des cerfs de Longueuil dure depuis plus de trois ans. C’est en 2020 que tout a commencé, lorsque la Ville de Longueuil met en place un plan prévoyant la capture et l’euthanasie de 15 cerfs, en surpopulation. De nombreux citoyens révoltés se sont alors opposés au projet.

Une table de concertation a par la suite été mise sur pied, et a conclu à l’époque que plutôt que de relocaliser les cervidés, il fallait les euthanasier.

En juillet 2022, le comité exécutif de la Ville de Longueuil estimait que la population de cerfs de Virginie dépassait «largement» la capacité d’accueil du parc Michel-Chartrand. Il avait alors demandé au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs un permis pour «effectuer une chasse contrôlée des cerfs».

Le permis avait été délivré en août 2022 et permettait de tuer à l’arbalète 100 cervidés.

En février 2023, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a révélé qu’il y a 117 bêtes qui se retrouvent au parc Michel-Chartrand.

Des experts avancent que le nombre de cerfs soit entre 12 et 20 pour ne pas créer un déséquilibre.

Les demandeurs ont 30 jours pour faire appel de la décision.

Plus de détails à suivre.

– Avec Michaël Nguyen, Le Journal de Montréal