Les Internationaux de tennis junior Banque Nationale à Repentigny

La 36e présentation des Internationaux de tennis junior Banque Nationale de Repentigny (ITJR) se déroule jusqu’à demain au parc Larochelle, à Repentigny. Le tournoi met en vedette les meilleurs jeunes espoirs du monde, y compris les meilleurs Canadiens de la relève. L’entrée est gratuite !

Photos fournies par Yves Guertin

La célèbre coupe Davis était de passage aux Internationaux de tennis junior Banque Nationale à Repentigny. Sur la photo, on voit Pascale Déry, députée de Repentigny et ministre de l’Enseignement supérieur, et Benoit Delisle, président des Internationaux de tennis junior Banque Nationale.

La Canadienne Scarlett Nicholson est 173e au classement junior et elle a remporté deux titres en double de catégorie J100 cette saison.

La Repentignoise Alexia Campagna, 15 ans, s’entraîne à l’Académie de tennis Momentum.

Plus de 120 des meilleurs athlètes de tennis provenaient de près de 35 pays alors qu’on voit le Montréalais, Junghee Yu, qui a un bel avenir devant lui.

Les bénévoles jouent un rôle important au sein de l’organisation. On voit ici Lionel Armstrong, directeur général du tournoi, en compagnie de Marianne Rivest, bénévole.

Tout au long du tournoi, on a procédé à des entrevues. Christian Gauthier, animateur de G5 Communications, est en entrevue avec Nicolas Dufour, maire de Repentigny.

La pluie a forcé quelques matchs à être disputés à l’intérieur au Centre Récréatif de Repentigny. La Canadienne, Eliana Kook est en compagnie de Krisha Mahendran, de l’Inde.

La famille San Esteban est une famille d’accueil depuis sept ans. Sur la photo, on voit Mateo et le paternel, Luis, ainsi que Maité, leur mère, Mélissa Kim Wojas et Mia avec le président d’honneur, Richard Martin.

Il y a beaucoup de plaisir au sein du secteur des communications aux Internationaux de tennis junior Banque Nationale. Louise Bourget, la directrice des communications, est entourée des stagiaires, Anne-Sara Cousineau et Sarah Verdier.