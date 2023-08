L’exhumation de deux enfants autochtones s’est amorcée dans la communauté innue de Pessamit

Dans des circonstances pénibles pour les familles et un climat de méfiance, l’exhumation des dépouilles de deux enfants autochtones s’est amorcée dans la communauté innue de Pessamit, sur la Côte-Nord.

Dans un processus qui s’annonce très long, deux premières tombes d’enfants autochtones portés disparus dans le système de santé seront exhumées à la demande des familles concernées. Les enfants innus seraient décédés en 1970. Les familles n’ont jamais pu revoir leur corps après leur décès officiel, dans un hôpital de Baie-Comeau.

Il s’agit des premières exhumations autorisées par la Cour Supérieure depuis l’adoption de la loi 79 par Québec en 2021. Des familles attendent des réponses depuis plus de 60 ans et bon nombre n’ont jamais pu faire leur deuil. Des parents sont aujourd’hui très âgés et certains sont décédés sans savoir.

Le Bureau du coroner s’est rendu à Pessamit, mardi, pour lancer les procédures. L’avocate des familles innues, ainsi que l’association Awacak, présente pour accompagner les familles, sont aussi sur le terrain.

Une quête de vérité

Le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, s’est également déplacé. Selon lui, la loi permet d’aider les familles dans leur quête de vérité.

« Il y a eu plusieurs étapes préparatoires mais là, il fallait dire aux deux familles qu’on les soutenait, que les Québécois étaient avec eux » a souligné le ministre.

Les réponses à leurs terribles interrogations ne sont toutefois pas assurées. Le gouvernement se bat contre un déficit de crédibilité et une méfiance importante en raison du passé.

Même dans l’hypothèse d’un cercueil retrouvé, est-ce qu’il y aura ou non une dépouille à l’intérieur ? On l’ignore. Si oui, les restes seront transférées à Montréal pour que l’on procède à des analyses d’ADN.

Le stress vécu par les familles pourrait perdurer pendant des semaines et l’identification formelle peut les décevoir à la fin.

Du temps

« Tout ça peut prendre du temps et c’est dur pour les familles. Les familles ont demandé de vivre ça dans l’intimité et l’anonymat. Ce sont les promesses que je leur ai fait mardi », ajoute Ian Lafrenière.

La nouvelle législation en vigueur permet la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants issus des Premières Nations disparus ou morts à la suite d’une admission dans un établissement de santé québécois.

Elle rend aussi les archives médicales des congrégations religieuses et des hôpitaux de la province accessibles aux proches des jeunes autochtones morts.

Le plus souvent, l’enfant autochtone malade était envoyé à l’extérieur de la communauté pour être soigné, mais ne revenait pas.

-Avec Vincent Desbiens et TVA Nouvelles.