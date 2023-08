Loi sur les nouvelles: une étape importante sera franchie vendredi

Ottawa dévoilera vendredi la liste des règlements proposés dans le cadre de sa Loi sur les nouvelles en ligne qui rendront plus clairs certains balises et délais dans l’encadrement des plateformes visées, nommément Facebook, Instagram et Google.

Les règlements toucheront notamment aux caractéristiques des plateformes qui doivent être soumises à la loi, les conditions aux exemptions au processus d’arbitrage, ou encore les paramètres pour l’inclusion des médias publics provinciaux comme Télé-Québec.

Selon la ministre du Patrimoine Pascale St-Onge, la publication des règlements contribuera à rassurer les plateformes sur le bien-fondé de la controversée loi fédérale.

Or, cela ne devrait pas changer grand-chose pour Meta, parent de Facebook et d’Instagram: la multinationale a déjà affirmé que rien dans les règlements ne changerait fondamentalement une loi qu’elle considère comme mal avisée.

Cette nouvelle étape dans le dossier de la Loi sur les nouvelles en ligne (C-18) coïncide avec le lancement de consultations publiques d’une trentaine de jours qui porteront sur les règles entourant le processus de négociation entre les médias et les plateformes.

Les plateformes ont la possibilité de conclure des ententes avec les médias de leur propre gré d’ici l’entrée en vigueur de la loi, à la mi-décembre, six mois après son adoption au Parlement.

Par la suite, la loi forcera les plateformes à entamer des négociations avec les médias du pays, le tout chapeauté par des arbitres indépendants nommés par le CRTC.