NFL: le «prédateur» Deshaun Watson devient capitaine chez les Browns

Le controversé Deshaun Watson semble bel et bien revenu dans les bonnes grâces de la majorité dans la NFL, car ses coéquipiers des Browns de Cleveland l’ont nommé parmi leurs cinq capitaines en prévision de la saison 2023.

L’entraîneur-chef Kevin Stefanski a confirmé le tout, jeudi. N’en déplaise aux dénigreurs du quart-arrière ayant été qualifié de «prédateur» par le commissaire de la ligue, Roger Goodell, l’année dernière, Watson sera l’un des leaders du groupe après avoir manqué les 11 premiers matchs de la campagne 2022. Celui-ci s’est retrouvé au cœur d’allégations d’inconduite sexuelle et a conclu des ententes hors cour avec 23 des 24 plaignantes qui déploraient des gestes commis au cours de séances de massage.

«Les joueurs ont voté pour ces gars-là, Deshaun en particulier. Cependant, le rôle de meneur est naturel pour lui, a déclaré l’instructeur-chef à la chaîne radiophonique 92,3 The Fan. Et je pense qu’il est très à l’aise à l’idée d’être à l’avant, tout en donnant le crédit à ses coéquipiers. Il a fait cela toute sa vie. C’est de cette manière qu’il s’est intégré au club et c’est impressionnant à regarder.»

«Dès le moment où il est débarqué ici, il a pris le temps de connaître chaque membre de la formation et de les motiver. Je crois que vous voyez plusieurs exemples du leadership de grande qualité de Deshaun», a soutenu Stefanski.

L’an passé, le pivot a récolté 1102 verges et sept touchés par la passe, commettant cinq interceptions. Les Browns amorceront le calendrier en affrontant les Bengals de Cincinnati le 10 septembre.