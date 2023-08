Que nous réserve Apple pour son prochain iPhone 15

La présentation de l'iPhone 15 aura lieu le 12 septembre 2023, à 13 h. Comme le montre l'invitation envoyée par Apple, la société a baptisé l'événement « Wonderlust ». Il se déroulera en direct de l'Apple Park de Cupertino, en Californie.

Comme c'est le cas pour les événements passés, Apple diffusera probablement la présentation de l'iPhone 15 sur son site web et sa chaîne YouTube.

Une différence de taille : des iPhone 15 avec l'USB-C

L'un des plus grands changements apportés à la gamme iPhone de cette année est l'ajout de l'USB-C. Pour la première fois, l'iPhone 15 devrait être équipé de ce port très répandu au lieu du connecteur maison Lightning. Ce n'est pas une surprise, car Apple a confirmé l'année dernière qu'elle passerait à l'USB-C pour se conformer aux nouvelles réglementations de l'Union européenne.

À ce propos, Apple utilise déjà la polyvalence de la technologie USB-C (Thunderbolt) pour ses tablettes iPad et ses ordinateurs portatifs MacBook.

Jusqu’à 35 W en recharge

Bien que les rapports indiquent que tous les téléphones de la gamme iPhone 15 seront équipés du port USB-C, Ming-Chi Kuo, analyste des produits Apple, affirme que seuls les modèles Pro et Pro Max bénéficieront de taux de transfert de données plus élevés. Les deux modèles haut de gamme seront livrés avec « au moins » l'USB 3.2 ou Thunderbolt 3, tandis que les iPhone 15 et 15 Plus de base prendront en charge l'USB 2.0, selon Kuo. Quoi qu'il en soit, 9to5Mac rapporte que tous les modèles d'iPhone 15 devraient avoir des taux de recharge plus rapides de 35 W grâce au nouveau câblage USB-C.

Cadre en titane, bordures plus fines

En outre, l'analyste Ross Young a rapporté l'année dernière que tous les modèles de l'iPhone 15 seront livrés avec l'îlot dynamique. Il s'agit d'un changement par rapport à l'offre actuelle d'Apple, qui n'inclut que la découpe en forme de pilule sur l'iPhone 14 Pro et Pro Max. Cette fois-ci, les changements les plus importants apportés à l'iPhone 15 Pro et Pro Max seraient un cadre en titane, des bords plus fins et un prix potentiellement plus élevé.

Autres rumeurs techniques

Les deux modèles haut de gamme pourraient également être dotés d'un bouton d'action similaire à celui de l'Apple Watch Ultra, comme le rapportent MacRumors et 9to5Mac. Ce bouton est censé remplacer le bouton de mise en sourdine et pourrait vous permettre d'attribuer des raccourcis à différentes applications et utilitaires. Alors que les premières rumeurs laissaient entendre qu'Apple remplacerait la bascule de volume et le bouton d'alimentation de l'iPhone 15 Pro et Pro Max par des boutons à semi-conducteurs, des rapports récents de Kuo et du leaker Unknownz21 suggèrent qu'ils resteront inchangés pour l'instant.

L'iPhone 15 Pro Max pourrait également faire l'objet d'un changement de marque, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman ayant rapporté l'année dernière qu'Apple pourrait changer le nom de l'appareil en « Ultra ». Surprise, il y a une possibilité que l'iPhone 15 Max - ou Ultra - pourrait recevoir en exclusivité un objectif périscopique avec un zoom optique jusqu'à 6x.

Les couleurs

Il est également possible qu'Apple modifie les couleurs de sa gamme iPhone 15 Pro. Selon 9to5Mac, Apple pourrait remplacer sa finition dorée par un « gris titane ». L'entreprise pourrait également dévoiler une nouvelle option bleu foncé, qu'elle pourrait suggérer avec le schéma de couleurs bleu, gris et noir qu'elle a inclus dans son invitation à l'événement. Selon les rumeurs, l'iPhone 15 standard sera disponible en noir, vert, bleu, jaune et rose.