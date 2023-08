Québecor Affichage va maintenant illuminer les taxis

Québecor Affichage élargit son offre publicitaire grâce à 100 écrans haut de gamme sur taxis. Les annonceurs qui font affaire avec l’entreprise profiteront de cette valeur ajoutée dès le mois de septembre.

Au total, ce sont 50 véhicules qui se promèneront dans les rues du Grand Montréal avec des publicités placées sur des écrans LCD de haute qualité.

«Affichées au niveau des yeux, les publicités sur taxis attirent l’attention et rejoignent efficacement les automobilistes autant que les piétons à différents moments de leur processus d’achat», a indiqué Michel Drouin, directeur général, développement des affaires chez Québecor Affichage, par communiqué.

Il a d’ailleurs rappelé qu’une étude de JC Decaux a démontré qu’un panneau publicitaire en mouvement augmentait le contact visuel de 37%.

Images fournies par Québecor Affichage.

Pour Québecor, les écrans taxis permettent notamment «une grande couverture de marché et flexibilité» en plus d’offrir une mise à jour rapide des visuels.

L’entreprise estime également que ce type d’affichages offre un accès à des endroits et des audiences différents.

En effet, 75% des déplacements des taxis se font dans les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Outremont, Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont–La Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension et Ville-Marie ainsi qu’à l’Aéroport international Montréal-Trudeau.

Québecor Affichage possède désormais plus de 15 000 faces publicitaires sur les abribus, les autobus et les taxis à Montréal, sur la Rive-Sud, à Laval, Sherbrooke et Lévis.