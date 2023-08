Red Wings : l’équipe de Jeff Petry jouera-t-elle en séries?

Exclus des éliminatoires au cours des sept dernières années, les Red Wings de Detroit ont effectué divers changements pendant l’été afin de renouer avec les séries l’an prochain et leur entraîneur-chef Derek Lalonde affiche un optimisme bien perceptible.

Même s’ils évoluent au sein d’une section Atlantique qui ne leur fera pas de cadeaux, les Wings croient pouvoir tirer leur épingle du jeu en 2023-2024. L’arrivée de quelques éléments-clés comme l’attaquant Alex DeBrincat et le défenseur Jeff Petry semble avoir redonné de l’espoir au pilote ayant vu les siens terminer la dernière campagne avec une fiche inférieure à ,500.

• À lire aussi: Écarté de la LNH pour des propos racistes, Bill Peters est de retour

• À lire aussi: Une croissance anormale chez l'espoir du CH Florian Xhekaj

• À lire aussi: Une blessure force Carl Hagelin à accrocher ses patins

Aussi, les prédictions des experts ne seront pas favorables, mais Lalonde n’en a que faire. Les sombres pronostics devraient d’ailleurs inciter les troupes à en offrir davantage selon lui.

«J’adore ce que nous avons fait durant la saison morte. Nous nous sommes améliorés, aucun doute là-dessus. Nous constituerons des participants importants [dans la course aux séries]. C’est tout ce que je demande et je veux. Il faut continuer de pousser dans la bonne direction, a-t-il évalué au cours d’un entretien avec la chaîne 97,1 The Ticket. Je comprends également qu’aucun observateur dira qu’on atteindra les éliminatoires. C’est à nous de répondre. On a ajouté de bons éléments, mais nous ne sommes pas encore à l’endroit souhaité. Et quelle source de motivation plus grande ce groupe peut-il avoir?»

Conséquemment, les joueurs détiennent la réponse quant à la suite à donner ici, en dépit des efforts déployés par le directeur général Steve Yzerman.

«Si nous jouions dans l’Ouest, nous aurions pris part aux séries, a mentionné l’instructeur-chef. Mais que cela signifie-t-il? Nous ne sommes pas encore assez bons pour remporter la coupe Stanley. Je suis un entraîneur et c’est le boulot de Steve de nous emmener en séries. Je veux y arriver maintenant, sauf que Steve me rappelle tout le temps que nous voulons durer longtemps une fois rendus là.»

Acquisition cruciale

L’an passé, Detroit a pris le 24e échelon de la Ligue nationale avec 237 buts comptés et l’organisation a voulu ajouter du punch à une offensive dans le besoin. L’acquisition du joueur d’avant DeBrincat en provenance des Sénateurs d’Ottawa saura résoudre bien des problèmes, a prédit Lalonde.

«C’est une nécessité. Nous avons disputé plusieurs bons matchs sur le plan collectif dans lesquels on a effectué de nombreuses tâches correctement, mais nous étions incapables de placer la rondelle à l’intérieur du filet. Nous trouvions le moyen de perdre ces rencontres, a-t-il rappelé. Il nous faut des buts et c’est ce qu’il peut faire. Cet ajout était requis et j’aime le fait qu’il tenait à se joindre à nous.»

DeBrincat est natif du Michigan, tout comme Petry, et revendique deux années de 41 buts en carrière.