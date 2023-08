Repas scolaires gratuits à l'école: une facture de 1,7 milliard $ par année, selon une étude

Fournir le repas du midi aux écoliers québécois du primaire et du secondaire coûterait 1,7 milliard $, estime une étude qui souligne le grand retard du Québec dans un tel programme éprouvé ailleurs dans le monde et qui pourrait même s’autofinancer à moyen terme.

«C’est une norme à l’international [...] dans les écoles, on est vraiment très à la traîne sur cette question-là. Il y a vraiment quelque chose à faire au Québec. Ça n’a pas vraiment de sens qu’on n’ait pas de programme», constate Anne Plourde, chercheuse à l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS).

Après plus d’un an de recherche et de compilations de données, Mme Plourde publie aujourd’hui une étude qui estime à 1,7 milliard $ le coût d’un programme universel de repas à l’école au Québec.

Les élèves paient le prix

Ce chiffre inclut le service de garde du midi, qui coûte présentement plusieurs dollars par jour aux parents. À titre comparatif, ce montant représente la moitié du versement au Fonds des générations, en 2022-2023.

«Il y a des besoins criants dès maintenant, souligne Mme Plourde. Investissons maintenant dans cette génération-là plutôt que de verser de l’argent pour plus tard.»

Photo fournie par l'IRIS

En cette période inflationniste, des milliers d’écoliers paient le prix de la hausse du panier d’épicerie, et n’ont pas un repas soutenant pour leur journée scolaire. Selon l’IRIS, 209 166 élèves vivent de l’insécurité alimentaire.

Or, le Canada est le seul pays du G7 et un des seuls de l’OCDE à ne pas avoir de programme universel.

À moyen terme, l’étude estime que le programme universel est susceptible de générer des gains économiques de 1,9 milliard $ par an. Saines habitudes de vie, performance scolaire, agriculture locale, création d’emplois: toutes sortes de bénéfices seraient considérables pour la société.

«Ce qu’on sait, c’est que c’est payant d’investir dans ces programmes-là», dit-elle.

L’an dernier, le Québec a dépensé 0,38 $ par élève par jour en alimentation scolaire, soit 0,35 % du budget du ministère de l’Éducation, indique l’étude.

L’étude note par ailleurs plusieurs iniquités selon les régions du Québec, alors que 260 000 enfants (souvent en région éloignée) n’ont même pas accès à des services de repas payants.

«C’est un enjeu majeur. C’est un programme social qui deviendrait structurant si on le mettait en place et ferait une différence importante pour les élèves et la société en générale», croit Mme Plourde.

Le fédéral se fait attendre

En plus d’offrir un repas nourrissant, le programme permettrait d’investir 184 millions $ par année dans l’agriculture locale. Selon l’IRIS, le Québec devrait aussi investir 289 millions $ pour construire des cuisines adaptées dans 392 écoles situées dans des régions isolées.

En 2019, le gouvernement fédéral avait promis d’investir dans un tel programme universel. Or, les fonds n’ont toujours pas été injectés. Selon Mme Plourde, il s’agit d’une occasion pour le Québec d’ouvrir la voie.

«On est un modèle pour plusieurs politiques sociales et familiales, dit-elle. On pourrait devenir un exemple et inspirer le reste du Canada.»

Les coûts d’un programme universel de repas

Coût annuel d’un repas du midi universel + service de garde: 1,7 milliard $

Coût annuel d’un repas du midi sans service de garde: 1,5 milliard $

Construction de cuisines adaptées: 289 millions $

Coût unitaire moyen d’un repas + service de garde: 9,65 $

Coût unitaire moyen d’un repas sans service de garde: 8,07 $

Quelques chiffres

Seulement 36% des écoles sont dotées d’une cuisine complète

Deux écoles sur 5 n’offrent aucun service de repas aux élèves

209 166 élèves du Québec vivent de l'insécurité alimentaire

Source: Étude de l’IRIS, août 2023