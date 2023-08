Réseaux sociaux: des employeurs regardent et jugent vos publications afin d’évaluer votre santé mentale

Tout partager sur les réseaux sociaux peut sembler normal dans le monde dans lequel on vit. Or, des experts tirent la sonnette d’alarme en rappelant que certains employeurs peuvent être repoussés par vos confidences publiques.

Autrefois considérée comme une plateforme de réseautage, LinkedIn s’est transformée ces dernières années en devenant un endroit similaire à Facebook où les jeunes flirtent et partagent leurs états d’âme.

Une nouvelle étude démontre que les chercheurs d’emploi devraient être plus prudents avec leurs publications puisque des employeurs peuvent analyser leur profil et être refroidis par leurs problèmes de santé mentale.

Selon un rapport de recherche rendu public le 15 août dernier dans le Journal of Business and Psychology, trop partager ses émotions sur les réseaux sociaux a un impact négatif sur la perception des employeurs. Ces derniers sont plus enclins à remettre en question la stabilité émotionnelle et la fiabilité des candidats.

«Les gens sentent qu’ils sont encouragés à échanger sur leurs problèmes de santé mentale sur les réseaux sociaux afin d’enlever les préjugés qui y sont associés», écrit la professeure Lori Foster, la coauteure de l’étude.

L’expérience s’est surtout concentrée sur LinkedIn, qui rassemble plus de 930 millions d’utilisateurs. Elle s’est également basée sur l’expérience de 409 professionnels qui comprennent bien les procédés d’embauche.

Vingt-cinq pour cent d’entre eux ont vu les publications d’un candidat portant sur sa dépression, alors que 25% n’ont rien vu.

Un autre quart a écouté une entrevue audio en ayant sous les yeux un compte LinkedIn sans contenu portant sur la santé mentale.

Le dernier quart s’est soumis au même exercice en voyant les publications portant sur les états d’âme du candidat qu’ils écoutaient.

Ensuite, tous les participants ont évalué la capacité du futur employé à performer au poste qui était en jeu.

«Nous avons constaté que les participants qui avaient vu les publications sur la santé mentale avaient trouvé le candidat moins stable et moins consciencieux», a affirmé Jenna McChesney, l’auteure principale de l’étude.

L’écoute de l’entrevue a à peine fait bouger ces impressions, selon les résultats des chercheuses.

«Ces résultats ne devraient pas empêcher les gens de parler de ces enjeux sur LinkedIn, nuance Mme McChesney. Or, les personnes qui choisissent de le faire devraient être conscientes de ce qu’elles font.»

Lori Foster ajoute que les employeurs ont également leur part de responsabilité en menant ce type de recherche poussée sur un candidat.

«Lorsqu’un employeur vérifie les profils des candidats sur LinkedIn, il risque de tomber sur des informations qui pourraient modifier sa perception», illustre-t-elle.

«Les organisations devraient mettre en place un guide d’utilisation pour LinkedIn durant un processus d’embauche afin que tous les candidats partent sur un pied d’égalité», conclut-elle.