Sans médicament depuis près de deux semaines: un homme manque à l’appel à Montréal

La police de Montréal demande l’aide de la population pour retrouver un homme dans la cinquantaine qui manque à l’appel depuis près de deux semaines.

Daniel Constant Hubert, 58 ans, a été vu pour la dernière fois le 19 août dernier dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Selon les informations sur Service de police de Montréal (SPVM), l’homme qui se déplacerait à pied pourrait se trouver dans le quartier Centre-Sud ou bien dans les parcs des quartiers Saint-Henri et de la Petite-Bourgogne.

«Les enquêteuses et les enquêteurs craignent pour sa vie, car son état de santé nécessite une prise de médicaments, dont il n'a pas en sa possession», a précisé le corps policier par voie de communiqué.

Daniel Constant Hubert mesure entre 170 et 175 cm (entre 5 pi 7 po et 5 pi 9 po) et pèse 86 kg (190 lb). Il a les yeux pers, les cheveux bruns peignés sur le côté et porte une moustache. L’homme qui s’exprime en français porte habituellement un t-shirt, un pantalon noir et une veste foncée à manches longues de style polar.

Quiconque aurait de l’information permettant de retrouver l’homme de 58 ans peut communiquer avec la police en contactant le 911.