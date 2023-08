«Super Mario Bros. Wonder»: Nintendo met le paquet pour le retour de Mario, Luigi, Peach et leurs amis

NEW YORK | Près de 40 ans après sa toute première aventure, Mario demeure infatigable. À preuve, le plus célèbre des plombiers nous reviendra bientôt dans une toute nouvelle aventure déjantée, colorée et extrêmement prometteuse. Le Journal s’est rendu jusque dans la Grosse pomme pour faire l’essai du très attendu Super Mario Bros. Wonder, près de deux mois avant sa sortie en magasins.

L’ambiance est électrique sur la terrasse d’un hôtel branché de Midtown, à New York. En fait, la fébrilité des membres des médias venus des quatre coins de l’Amérique est si palpable qu’elle rivalise avec celle d’un Time Square en pleine heure de pointe.

Oui, à ce point. Car c’est pour découvrir, en mains propres, le tout nouveau chapitre de la saga Super Mario Bros. que Nintendo les a conviés dans la Grande pomme, plusieurs semaines avant son lancement.

Retour aux sources

Une nouvelle aventure du célèbre pompier moustachu à elle seule tient de l’événement. Mais dans ce cas-ci, elle est d’autant plus notable puisqu’elle marque un retour aux sources pour la franchise, ramenant Mario et sa bande dans un monde bidimensionnel, plus d’une décennie après le New Super Mario Bros. destiné, à l’époque, à la Wii U.

Photo fournie par Nintendo

La bande-annonce, révélée en juin dernier, a déjà mis l’eau à la bouche des fans. Et ils seront heureux d’apprendre que le parfum qui se dégage du produit final est tout aussi enivrant. Car après une session d’essai de 60 minutes, on peut d’ores et déjà affirmer que Super Mario Bros. Wonder semble remplir toutes ses promesses.

Nouveau royaume

Alors, à quoi s’attendre? D’abord, à un changement d’environnement. En effet, Mario et sa bande quittent leur traditionnel Royaume des champignons au profit d’une nouvelle contrée, entièrement fleurie. Et qui dit nouveau lieu dit nouveaux personnages; nos héros croiseront ainsi des amis et ennemis familiers (oui, oui, Bowser est toujours de la partie), mais également des complices et opposants jusqu’ici inédits.

Les fans peuvent toutefois être rassurés; ce changement de décor n’est en rien dépaysant, l’essence et l’esthétique de la saga étant préservées avec soin. C’est d’ailleurs là que réside une des grandes forces de la saga Super Mario Bros. Si chaque nouvelle entrée nous transporte dans une nouvelle aventure, elle ne rompt jamais avec ses racines, procurant au joueur ce sentiment de familiarité réconfortant.

Parmi les principales nouveautés que met de l’avant Super Mario Bros. Wonder, la plus emballante est probablement cette habileté du héros à se transformer... en éléphant. C’est loufoque et incroyablement mignon, certes, mais ça ouvre surtout tout un monde de possibilités, allant de sa capacité à frapper ennemis et obstacles avec sa trompe à celle de trimbaler de l’eau pour faire bourgeonner des fleurs fanées et ainsi faire apparaître de nouvelles voies et éléments divers.

Photo fournie par Nintendo

Un environnement évolutif

Un autre ajout notable? Ces fleurs magiques qui, une fois touchées, viennent distordre le monde dans lequel le joueur évolue de différentes manières. Effets lumineux psychédéliques, mutation de Mario, transformations des ennemis et de l’environnement... les résultats sont aussi surprenants que colorés et variés. On a eu un plaisir à fou à les voir se réaliser sur notre écran, changeant du coup l’ambiance et le cours du jeu.

Photo fournie par Nintendo

Au terme de cette séance d’essai, le constat est donc sans appel: Super Mario Bros. Wonder s’annonce à la hauteur des attentes, même les plus élevées. On sait donc pertinemment qu’il sera franchement difficile d’attendre encore près de deux mois pour replonger dans ce monde merveilleux et invitant. La patience est une vertu, semble-t-il. Et Nintendo nous en donne aujourd’hui la preuve.

Les frais de transport et d’hébergement pour ce reportage ont été assurés par Nintendo.