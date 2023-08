«Super Mario Bros. Wonder»: Un engouement à l'épreuve du temps

L’annonce du jeu Super Mario Bros. Wonder a eu l’effet d’une bombe, cet été, les fans ne tardant pas à répandre leur enthousiasme débordant par torrents. L’ampleur de cette réaction a même pris par surprise les créateurs de cette nouvelle offre. «Ça a surpassé toutes nos attentes», souffle le réalisateur Shiro Mouri.

Dire que Super Mario Bros. Wonder est attendu tiendrait de l’euphémisme: la bande-annonce, dévoilée en grande pompe en juin dernier, compte à ce jour plus de 8 millions de vues, le compteur continuant de tourner inlassablement. Les commentaires, abondamment positifs, oscillent invariablement entre la joie et l’exaltation, émotions témoignées à grands coups de commentaires et de pouces bien brandis dans les airs, tant sur YouTube que sur les réseaux sociaux.

Bref, l’engouement pour Mario, Luigi, Peach et leur bande n’a pas diminué d’un iota depuis le premier jeu de la saga, lancé il y a près de 40 ans. Au contraire, même.

«C’est très excitant», atteste le producteur Takashi Tezuka, en entretien virtuel avec Le Journal.

«Nous sommes confiants d’avoir créé quelque chose de nouveau et excitant pour les joueurs, mais en même temps, on ne peut pas en être absolument certains tant qu’ils ne l’ont pas encore en main. Alors on est curieux de voir les réactions. Juste à y penser, c’est très emballant», poursuit-il.

À ses côtés, le réalisateur Shiro Mouri, acquiesce, sourire aux lèvres.

«On a pris soin d’inclure beaucoup de mystère et de surprises dans ce jeu, alors j’ai très hâte de voir comment les gens vont l’accueillir», témoigne-t-il.

Les joueurs devront tout de même patienter encore quelques semaines avant d’explorer les recoins de ce Super Mario Bros. Wonder, le lancement du jeu n’étant prévu que pour le 20 octobre. Ceux-ci savent néanmoins très bien à quoi s’attendre, les images et vidéos officielles ayant été disséquées avec soin par les grands fans de la saga.

Un éléphant dans... le jeu

Une image à elle seule a suscité maintes réactions: on peut en effet voir le plombier moustachu transformé... en éléphant. Avec son teint grisâtre et sa trompe brandie, le héros de notre enfance est entièrement métamorphosé, seuls l’uniforme et la casquette traditionnels permettent de le reconnaître.

Cette nouvelle mutation est le fruit d’une réflexion complexe chez les concepteurs qui cherchaient un moyen d’offrir une expérience de jeu «rafraîchissante» aux fans de la saga, en plus d’exploiter le plein potentiel des fleurs, pierres angulaires de Super Mario Bros. Wonder.

«On voulait permettre à Mario de devenir plus imposant, mais aussi lui permettre de frapper des obstacles et de transporter de l’eau pour arroser des fleurs fanées, par exemple, et ainsi créer une réaction mystérieuse», avance Shiro Mouri.

«Et le moyen de lui permettre de réaliser toutes ces choses s’est imposé par lui-même: transformer Mario en l’éléphant!» termine-t-il.

En solo ou à plusieurs

L’équipe de création s’est également penchée sur l’expérience multijoueur, ici bonifiée aussi bien en mode local qu’en ligne. Non seulement jusqu’à quatre joueurs peuvent collaborer au cours d’une même partie, mais ils peuvent désormais le faire en simultané.

Photo fournie par Nintendo

Plus besoin, en effet, que chacun attende son tour pour finalement s’exécuter en solo.

«On voulait que l’expérience à plusieurs soit complètement dénuée de stress et de temps morts», résume le réalisateur.