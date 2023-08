Un médecin de l'armée américaine inculpé pour agression sexuelle

L'armée américaine a inculpé un médecin militaire pour agression sexuelle, a annoncé jeudi une porte-parole, dans le cadre d'une affaire qui concernerait plus de 20 victimes présumées.

Le major Michael Stockin, anesthésiologiste qui a rejoint l'armée en mai 2013 et est en poste dans l'État de Washington (nord-ouest), a été inculpé cette semaine, a précisé la lieutenante-colonelle Jennifer Bocanegra.

Les chefs d'inculpation incluent notamment «un contact sexuel non consenti» et des regards considérés comme déplacés, a-t-elle précisé.

Ces accusations seront examinées lors d'une audience par un «officier indépendant», chargé de déterminer si elles sont «suffisantes sur le plan juridique», a ajouté la porte-parole.

Selon le Washington Post, qui avait révélé que le major Stockin faisait l'objet d'une enquête, l'affaire concernerait au moins 23 victimes présumées, ce qui en ferait le plus grand dossier d'agression sexuelle dans l'armée depuis plusieurs années.

«Je demande simplement à ce que chacun se garde de tout jugement jusqu'à ce que (Michael Stockin) puisse exercer son droit à être entendu, que la défense ait reçu toutes les preuves et que la procédure suive son cours», a déclaré avant l'annonce de l'inculpation l'avocat de M. Stockin, Robert Capovilla, cité par le Washington Post.

Au moins 8.942 cas d'agressions sexuelles ont été signalés dans l'armée américaine lors de l'exercice budgétaire 2022.

Le chiffre est en légère hausse par rapport à celui de l'année précédente, qui était déjà à un niveau record.

Le président américain Joe Biden a signé le mois dernier un décret qui change la façon dont l'armée enquête sur les affaires d'agressions sexuelles.

Il donne plus de pouvoirs à des procureurs spéciaux, indépendants, qui sont désormais les seuls à décider d'éventuelles poursuites pour crimes graves au détriment des commandants.

Il s'agit de la plus importante réforme de la justice militaire depuis 1950, garantissant que les dossiers soient «totalement indépendants» de la hiérarchie militaire, d'après la Maison-Blanche.