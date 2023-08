Un quatuor de feu pour le long week-end

De la Loire au Danube, en passant par le Serein (Chablis) et par la Saône (Beaujolais), quatre vins de terroir et de gastronomie pour accompagner vos repas du long week-end.

Yohan Lardy, Moulin-à-Vent 2021, Les Michelons, France

27,95 $ - Code SAQ 14184453 – 13 %

Cette vin de Yohan Lardy connaît un parcours sans faute depuis son arrivée à la SAQ, il y a cinq ans. Le vignoble de Lardy couvre 5 hectares sur le climat Les Michelons, le plus haut de l’appellation Moulin-à-Vent. Les fermentations sont menées sans levurage ni ajout de SO2, puis le vin est ensuite élevé pendant 10 mois dans de vieux fûts bourguignons. Le gamay se montre ici sous un jour particulièrement juteux et affriolant en attaque, révélant des saveurs pures de fruits noirs et de poivre, mais la fermeté caractéristique de moulin-à-vent se fait tout de même sentir en fin de bouche. Plus léger que d’habitude, mais drôlement savoureux. Profitez-en pendant qu’il en reste!

★★★★ $$ 1⁄2

Samuel Billaud, Chablis 2021, Les Grands Terroirs, France

45,75 $ - Code SAQ 11890993 – 12,5 %

Samuel Billaud montre l’étendue de son grand talent avec ce chablis « village » 2021, un millésime pour le moins compliqué en Bourgogne. Si on distingue une pointe de safran au nez, la bouche s’articule surtout autour de saveurs mûres de fruits blancs et de citron, portées par une structure digne de mention, harmonieuse et élégante; juste assez vineuse, juste assez tendue. Un chablis pur et authentique; pas donné, mais impeccable.

★★★★ $$$$

Domäne Wachau, Grüner Veltliner Smaragd 2021, Ried Kirnberg, Wachau

39,50 $ - Code SAQ 15168148 - 13,5 %

Situé à Rossatz, sur la rive sud du Danube, le Ried Kirnberg n’est pas le plus connu des crus de la Wachau, mais ce plateau de grave et de loess peut livrer de très bons grüner. Même s’il déploit l’intensité habituelle que commande un smaragd (plus haut degré de maturité dans la Wachau), de 2021 brille aussi par sa retenue. En fait, le vin ma paru un peu timide, voire neutre, à l’ouverture et montrait plus de nuance et de profondeur le lendemain. Ses saveurs concentrées de pêche et de thé oolong, tout comme sa texture vineuse, soulignée d’une saine acidité, en font un candidat parfait pour un risotto safrané aux fruits de mer. Sortez la carafe et servez-le autour de 12°C.

★★★ 1⁄2 $$$ 1⁄2

Domaine St-Nicolas, Les Clous 2022, Vin de France

28,95 $ - Code SAQ 14788901 - 13 % – Biodynamie

Si vous voyez dans quelques grammes de sucre résiduel un vice rédhibitoire, vous voudrez peut-être revoir votre position pour ce vin – et pour le chenin blanc, en général. Le vin de Thierry Michon comporte certes, un reste perceptible (6 g/L) de sucre, lequel n’altère en rien son équilibre. Composé de chenin blanc et de chardonnay (20 %), cultivés dans des d’argile, de schiste et de quartz, sur une parcelle qui longe les marais salants de l’île d’Olonne, au sud-ouest de Nantes, le vin est ample, plein et généreux, mêlant des saveurs complexes de fruit mûr, d’épices et de foin d’odeur. Pour l’apprécier à sa juste valeur, mieux vaut miser sur un plat assez riche, comme des pétoncles à peine saisis, ou encore le servir à la fin du repas avec un fromage à croûte fleurie, comme la Bête-À-Séguin.

★★★★ $$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.