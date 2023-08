Un septuagénaire qui ne connaît pas la ville de Montréal porté disparu

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l’aide du public afin de retrouver un homme de 76 ans qui manque à l’appel depuis mercredi.

Louis Michel Augustin a été aperçu pour la dernière fois vers 20 h sur l’avenue Salk, près de la rue Jules-Fournier, à Montréal-Nord.

«Les enquêteurs et ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a indiqué le SPVM, précisant que le septuagénaire ne connaît pas la ville de Montréal et pourrait avoir de la difficulté à s’orienter.

Homme à la peau noire, M. Augustin qui s’exprime en créole mesure 1,70 m, pèse 85 kg et a les yeux bruns et les cheveux gris très courts.

Lorsqu’il a été vu pour la dernière fois, le septuagénaire portait un pantalon noir, une veste à carreaux rouge, grise et beige avec un chandail gris ainsi que des pantoufles.

Toute personne qui a de l’information pouvant aider à localiser M. Augustin peut communiquer avec le 911 ou contacter le poste de quartier le plus proche.