4 boutiques de Montréal où trouver de magnifiques meubles en seconde main

Friperie Cartier Émilie, Bordeaux-Cartierville

Cette boutique offre bien plus que des vêtements d’occasion. Un coin à l’arrière est dédié à une foule d’articles pour la maison : textiles (literie, coussins, rideaux, napperons), vaisselle, lampes, petits électroménagers, meubles, livres, jouets. Ce sont les Sœurs de la Providence qui dans leur Maison mère de la rue Salaberry, en 1962, ont commencé à apporter leur aide aux plus démunis. Elles créent en 1981 Le comptoir Gamelin, qui deviendra en 2000 Cartier Émilie. Depuis janvier 2023, la boutique a emménagé dans le tout nouveau Centre culturel et communautaire de Bordeaux-Cartierville.

Coussins, 10 $

Petites tables rétro, 10 $ chacune

Banc avec table intégrée, 30 $ chacune, table en bois, 30 $, coffres en bois, à partir de 10 $

Lave-mains ancien en bois, 25 $

Vieux de la Vieille, rue Beaubien, Rosemont – La Petite Patrie

Un petit local avec des étagères bien fournies : lampes, argenterie, cristal, verrerie, vaisselle, livres, petits meubles, vinyles et objets de collection. La propriétaire a un faible pour les beaux objets vintage des années 1950 à 1980.

Verrerie, prix variés

Set de vaisselle pêche, années 1960, Tasses et soucoupe pêche, à partir de 7 $ l’ensemble, 5 verres en marbre rose années 1980, 40 $, saucier et soucoupe en céramique, 8 $, plats Fireking, 10 $

L’Annexe, rue Saint-Hubert, Rosemont – La Petite Patrie

Auparavant sur la rue Saint-Vallier et depuis avril 2022 sur la Plaza Saint-Hubert, cette boutique est une initiative de l’OBNL les Compagnons de Montréal, dont la mission est d’aider les personnes avec une déficience intellectuelle ou un TSA à s’intégrer dans le milieu du travail. Agissant comme vitrine de la mission d’inclusion et de volet d’économie sociale pour l’organisme, on y propose un vaste choix de vêtements, d’articles en tout genre pour maison et même des meubles. L’accueil y est des plus chaleureux et les trouvailles à mini prix !

Cadre au petit point, 35 $ - paniers x 3 6 $ miroir 20 $

Atelier 111 Déco, rue Beaubien, Rosemont – La Petite Patrie

Dans cette mignonne petite boutique se côtoient des articles déco d’occasion antiques ou vintage chinés selon les goûts sûrs de Lee Romero, qui voue une passion pour les belles choses. Certains meubles sont réparés, restaurés et revalorisés par son mari Luis Mendoza, qui complète le duo de propriétaires. Les murs de cette enseigne bien connue et courue par les gens du quartier depuis 8 ans sont bien garnis de cadres anciens et d’affiches vintage.

Meuble vaisselier revalorisé, 595 $, petits tabourets, 40 $ ch., lampe de table, 160 $, affiche d’inspiration vintage, 30 $, petit miroir en rotin, 45 $

