5 quartiers méconnus de Québec à découvrir

À l’extérieur des remparts du Vieux-Québec se trouvent des quartiers moins connus, qui n’attendent qu’à être explorés, arpentés et vus.

C’est dans ce contexte que Destination Québec cité a lancé une plateforme interactive, vous permettant de partir à la rencontre de nouveaux lieux à travers la ville. À titre de voyageurs ou même de résidents de la Capitale Nationale, vous êtes invité à (re)découvrir Québec grâce à la nouvelle plateforme numérique de Destination Québec cité qui permet notamment de favoriser un achalandage équilibré de l'affluence touristique sur le territoire.

Après avoir rempli un jeu-questionnaire ludique permettant de cibler vos intérêts, des itinéraires personnalisés vers des quartiers situés en périphérie du Vieux-Québec vous seront suggérés. Il est également possible d’accéder à un concierge virtuel qui vous permettra d'accéder à des compléments d’information utiles et intéressants.

Cette initiative, qui s’adresse autant à ceux ayant déjà arpenté les ruelles du Vieux-Québec dans le passé qu’à ceux ayant envie de vivre une expérience plus personnelle et authentique, vous permet d’explorer des quartiers centraux et moins connus, à pied ou à vélo, et de participer ainsi à l’épanouissement du tourisme responsable, un élément phare de la vision de Destination Québec cité pour le développement touristique de la région de Québec.

S’il est vrai que le visage du tourisme a beaucoup changé depuis la pandémie, la ville de Québec reste un carrefour où la gastronomie, l’art et l’histoire se rencontrent. Alors sans plus tarder, le temps est venu d’explorer de nouveaux lieux !

5 quartiers méconnus de Québec à explorer lors de votre visite :

1. Saint-Jean-Baptiste, le quartier bohème

Crédits : Chantale Gagnon

Niché entre deux lieux prisés de la ville, soit le Vieux-Québec et Montcalm, le quartier Saint-Jean-Baptiste regorge de bonnes adresses gourmandes. Il faut longer la rue Saint-Jean pour avoir la chance de humer les parfums qui font sa renommée. Derrière les jolies façades colorées qui composent ce quartier se trouvent des boulangeries, des épiceries fines, des chocolateries, des buvettes, des bistros et bien plus encore !

2. Montcalm, le quartier des arts

Crédit : Jeff Frenette

Juché au sommet de la ville, le quartier Montcalm s’offre en spectacle, du matin au soir. Aussi qualifié de « bobo », ce secteur s’avère être le parfait équilibre entre bohème et bourgeois. Immanquable, le Musée national des beaux-arts du Québec se trouve aux portes du quartier, à quelques pas des célèbres plaines d’Abraham. Été comme hiver, la vie culturelle prend place autour des festivals, du cinéma, des théâtres et des restaurants de la Grande Allée.

3. Saint-Roch, le quartier branché

Crédit : Jeff Frenette

Longtemps considérée comme la rue principale, la rue Saint-Joseph Est a, aujourd’hui, retrouvé ses lettres de noblesse grâce à un effort collectif. Avec l’ouverture de plusieurs restaurants, microbrasseries, boutiques et hôtels, le quartier Saint-Roch connaît définitivement un vent nouveau, qui ne semble pas vouloir s'essouffler... au grand bonheur de ses visiteurs ! De jour comme de nuit, le cœur créatif et technologique de la ville y vibre et présente une exaltante manufacture multiculturelle.

4. Limoilou, le quartier familial

Crédit : Parc de la Rivière Saint-Charles

L'effervescence du quartier Limoilou se goûte, s’entend et s’observe ! Quand ce ne sont pas les jeunes familles qui se donnent rendez-vous au parc autour d’un BBQ, ce sont les partisans qui s’exclament depuis les estrades de l’aréna avec enthousiasme. Entre la 2e et la 3e avenue, petits et grands se rencontrent pour casser la croûte ou trinquer à la fin de la saison de balle molle.

5. Saint-Sauveur, le quartier authentique

Crédit : Mathieu Gagné

Le quartier Saint-Sauveur, affectueusement surnommé « Saint-Sô » par les habitués, se démarque par sa convivialité et son authenticité. Situé aux abords de Saint-Roch, ce faubourg a su conserver son charme d’antan. À même ses boutiques, ses tavernes et ses cafés, on peut lire les traces de son histoire restées intactes.

Pour découvrir la ville de Québec sous un nouvel angle, rendez-vous sur la plateforme numérique Explore Québec cité, accessible sur mobile ou aux deux bornes interactives situées au Fairmont Le Château Frontenac et au Musée de la civilisation, ou encore, numérisez le code QR affiché en vitrine des établissements touristiques.