Après un début de saison très difficile, le gérant Patrick Scalabrini ne croyait plus à la fin juin aux chances des Capitales de se qualifier pour les séries éliminatoires

Les Capitales de Québec ont réussi cet été le plus grand renversement de situation de leur histoire.

Personne ne donnait cher de leur peau à la fin juin et même le gérant Patrick Scalabrini avait perdu espoir que sa troupe puisse se glisser dans les séries éliminatoires.

«À la fin juin après un très mauvais départ, j’ai dit à quelques personnes qu’on ne ferait pas les séries éliminatoires, a-t-il confié. Je voulais seulement qu’on donne un bon spectacle et qu’on termine la saison en force. Je ne croyais plus à nos chances.»

Le 24 juin, les Capitales présentaient une fiche de 18 gains et 20 revers. Une série de cinq victoires à la fin juin a redonné des couleurs aux champions en titre.

Une séquence de 14 victoires a toutefois complètement transformé la situation. Débutée le 5 juillet à Trois-Rivières, la séquence de 14 victoires qui représente un record d’équipe a pris fin le 25 juillet dans un revers de 17-4 face aux Y’alls de Florence.

«Cette séquence a viré notre saison de bord, a-t-il résumé. On avait tellement subi de défaites que je ne pensais pas qu’on serait en mesure de combler le retard. On joue du très bon baseball depuis deux mois et notre rotation de lanceurs nous permet de gagner.»

Des lanceurs partants dominants

Parlons-en de la rotation de lanceurs. Les cinq partants du début de saison ne sont plus à Québec. «Le directeur-gérant a fait une grosse job», a mentionné avec le sourire Scalabrini, qui porte les deux chapeaux.

Arrivés une fois la saison débutée en raison d’un problème de visa, les Panaméens Abdiel Saldana (7-2 et 1,72) et Steven Fuentes (9-2 et 2,35) sont les as de la rotation des Caps, sans oublier Ruben Ramirez (9-2). Les deux Panaméens présentent les meilleures moyennes de points mérités de la Ligue Frontier.

Dernière série de la saison

Pointant au sommet de leur division avec 0,5 de priorité sur les Jackals du New Jersey, les Capitales concluent la saison régulière en se frottant aux Titans d’Ottawa à trois reprises. Pour un deuxième match consécutif, les Capitales ont joué à guichets fermés, vendredi soir.

Compte tenu des trois victoires émotives face aux Boulders de New York au retour au Stade Canac, Scalabrini a eu une bonne discussion avec ses ouailles, jeudi soir, après le match. Dans un gain de 4-2 où ils tiraient de l’arrière 2-1 après sept manches, les Capitales se sont hissés au sommet du classement.

«Les émotions sont difficiles à gérer à cette période de l’année et ça m’inquiète un peu qu’on soit amorphes contre Ottawa, a-t-il reconnu. On a beaucoup parlé aux gars de l’importance de terminer au premier rang afin de profiter de trois journées de congé qui feraient beaucoup de bien et d’éviter de disputer un match suicide, mardi. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans ce genre de rencontre.»

«Nous sommes dominants à la maison [38-14] et obtenir l’avantage du terrain pour la finale serait très important, d’ajouter Scalabrini. La foule a encore eu un gros apport d’énergie dans les dernières parties. Ottawa n’a rien à perdre et une équipe dans cette situation est toujours dangereuse.»

Le chiffre magique est de trois pour remporter le championnat de la saison régulière. Après s’être inclinés face à la plus mauvaise équipe du circuit, les Greys d’Empire State, jeudi soir, les Jackals ont disputé un programme double, vendredi, face aux Boulders, qui luttent toujours pour une place dans les séries éliminatoires. Une victoire des Capitales, vendredi, et un balayage des Boulders et les Québécois s’assuraient du championnat.

Si jamais les deux formations se trouvent nez à nez, les Capitales seront avantagés au bris d’égalité en raison d’une fiche de six victoires et trois revers face aux Jackals.