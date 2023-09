Au Canada et aux États-Unis: un donneur de sperme tente de rencontrer ses 96 enfants

Un donneur de sperme de 32 ans qui est à l’origine de la naissance de 96 enfants aux États-Unis et au Canada a décidé d’entreprendre le voyage d’une vie pour essayer de rencontrer chacun d’entre eux.

Dylan Stone-Miller a choisi de quitter son travail comme ingénieur en informatique et sa ville d’Atlanta, en Géorgie, afin de se diriger vers le Canada pour commencer son voyage, a rapporté le National Post.

Selon le Wall Street Journal, à qui il a parlé, le début du périple est venu d’un message reçu sur Facebook en 2020 de la part d’une mère qui a un enfant biologique de Dylan Stone-Miller.

Peu de temps après, il a rejoint un groupe portant le nom de sa banque de sperme sur le même média social, où près d’une vingtaine de parents ont accepté de le rencontrer avec ses enfants.

Ainsi, il a déjà rendu visite à deux reprises à deux de ses filles qui se trouvent à Edmonton, en Alberta. Avant de s’y rendre, il s’est arrêté à Atlanta et dans le Connecticut avant d’arriver à Vancouver.

Les rencontres n’ont cependant pas toujours été simples, a reconnu le donneur en entrevue avec le quotidien américain.

«Suis-je un parent? Peut-être parfois du point de vue de l'enfant? Je ne sais pas», a-t-il expliqué. «Ce n'est pas à moi de le dire, mais j'ai certainement l'impression d'être parent de temps en temps.»

Depuis, Dylan Stone-Miller tient un fichier Excel avec les noms et les anniversaires de ses enfants et la date à laquelle il les a rencontrés ou leur a parlé pour la première fois, et il espère garder le contact le plus longtemps possible.

L’homme de 32 ans avait commencé à faire don de son sperme lorsqu’il était étudiant afin de pouvoir payer son avocat après avoir été accusé d’avoir bu de l’alcool avant l’âge légal. Recevant 100$ par visite, il a continué pendant six ans.

Au Canada, un maximum de 25 enfants par population de 800 000 habitants peut naître d'un seul donneur. Les chiffres sont similaires aux États-Unis.