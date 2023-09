Début de saison de la NFL: découvrez qui sont les principaux prédateurs des Eagles dans la Conférence nationale

La saison dernière, les Eagles ont représenté la Conférence nationale au Super Bowl après avoir dominé leur conférence. Contrairement à l'Association américaine, il y a moins de grandes puissances dans la Nationale, mais les Eagles ne voguent tout de même pas seuls vers la gloire, loin de là! Plusieurs équipes peuvent brouiller les cartes et, chaque saison, cette conférence regorge de surprises. C'est l'heure de se mouiller avec nos prédictions.

Prédiction pour les équipes en séries: * Eagles, Cowboys, Lions, Vikings, Panthers, 49ers, Seahawks

Division Est

Toujours des rebondissements

On ne s’ennuie jamais dans la division Est! La preuve, aucune équipe n’a remporté cette division deux années de suite depuis les Eagles en 2003 et 2004. Justement, ces mêmes Eagles sont largement favoris pour refaire le coup, après leur présence au Super Bowl l’an dernier. Les Commanders vivent le début d’un temps nouveau avec leur changement de propriétaire, tandis que les Cowboys et Giants sont aussi remplis d’optimisme.

Eagles de Philadelphie

(Fiche en 2021: 14-3, champions de division, finalistes au Super Bowl)

PAS DE LENDEMAIN DE VEILLE

La guigne qui affecte souvent les finalistes du Super Bowl ne devrait pas frapper les Eagles, même si quelques obstacles sont à prévoir.

Le talent abonde encore à Philadelphie, mais la saison morte a fait mal avec huit partants de la dernière édition qui ne sont pas de retour, dont six en défense. C’est sans parler du fait que les succès des Eagles leur ont valu de perdre les services de leurs deux coordonnateurs, Shane Steichen (Colts) et Jonathan Gannon (Cardinals), promus entraîneurs en chef ailleurs.

À la plupart des postes affectés, toutefois, les Eagles ont paré les coups dans les derniers repêchages, si bien que plusieurs jeunes sont prêts à assumer la relève. Reste à voir s’ils sauront répondre aux attentes.

Jalen Hurts semble être un quart-arrière qu’il faut réellement prendre au sérieux, mais il faudra voir s’il saura encore grandir ou s’il aura rapidement plafonné. Les Eagles champions de l’Est, c’est fort possible, mais la route ne sera pas si évidente que plusieurs ne le croient.

Prédiction pour 2023: 12-5 (champions de division, séries)

Additions clés: D’Andre Swift et Rashaad Penny (porteurs), Nicholas Morrow (secondeur), Terrell Edmunds (maraudeur)

Joueur à surveiller: Le plaqueur recrue Jalen Carter est considéré comme un talent rare, un joueur d’impact grandiose à sa position, si sa tête est à la bonne place.

Départs clés: Miles Sanders (porteur), Isaac Seumalo (garde), Javon Hargrave (plaqueur), TJ Edwards et Kyzir White (secondeurs), Chauncey Gardner-Johnson et Marcus Epps (maraudeurs)

Chiffre à retenir: 42... En incluant les matchs éliminatoires, les Eagles ont accumulé 42 touchés au sol la saison dernière, un record de tous les temps.

Cowboys de Dallas

(Fiche en 2022: 12-5, séries)

TOUJOURS DANS LE COUP

Les Cowboys misent encore sur une formation qui est en mesure de propulser l’équipe en séries éliminatoires, mais reste à voir s’ils ont suffisamment de talent et le bon personnel d’entraîneurs pour vivre une première finale de conférence depuis 1995.

Il est encourageant de voir que les Cowboys ont mis la main sur le receveur Brandin Cooks pour complémenter CeeDee Lamb, qui a été trop souvent laissé à lui-même la saison dernière. Cooks s’est fait quelque peu oublier avec une situation instable au poste de quart à Houston, mais il revendique six saisons de plus de 1000 verges.

Dak Prescott retrouvera donc deux cibles de choix, tandis que Michael Gallup revient dans la bonne chaise comme troisième option.

Le jeu au sol présente toutefois un point d’interrogation. Tony Pollard a bien paru la saison dernière, sa première comme véritable numéro un, mais il n’a porté le ballon que 193 fois. Pourra-t-il supporter une charge accrue?

Défensivement, c’est un bel ajout que le vétéran demi de coin Stephon Gilmore, mais c’est beaucoup plus vide au poste de maraudeur.

Prédiction pour 2023: 10-7 (séries)

Additions clés: Brandin Cooks (receveur), Stephon Gilmore (demi de coin)

Joueur à surveiller: Tony Pollard n’a jamais porté toute la charge dans le champ-arrière et le porteur recrue Deuce Vaughn, malgré ses 5 pi 5 po, fait tourner les têtes avec ses feintes sorties de l’espace.

Départs clés: Ezekiel Elliott (porteur), Dalton Schultz (ailier rapproché), Connor McGovern (garde)

Chiffre à retenir: 15... Même s’il n’a pris part qu’à 12 rencontres la saison dernière, Dak Prescott a atteint un sommet peu enviable parmi les quarts partants avec 15 interceptions.

Giants de New York

(Fiche en 2022: 9-7-1, séries)

MIRAGE OU RÉALITÉ?

Sur papier, il y a lieu de croire que les Giants peuvent répéter leurs succès de la saison dernière, lorsqu’ils sont parvenus à se faufiler en séries. Ils ont ajouté quelques bons joueurs ici et là sans vivre de pertes majeures. La réalité peut toutefois les rattraper.

Sans rien leur enlever, il faut rappeler que huit de leurs neuf victoires en 2022 ont été enregistrées par une possession. Ce n’est donc pas comme s’ils s’étaient révélés comme une force dominante.

Daniel Jones a bien progressé, mais n’oublions pas qu’il n’a lancé que 15 passes de touché, donc un peu de calme avant de le béatifier pour son jeu amélioré.

Saquon Barkley a été la véritable pierre angulaire de l’attaque avec 1650 verges au total et 10 touchés, mais sans lui souhaiter de malheur, n’oublions pas qu’il s’agissait de sa deuxième saison complète seulement sans subir de blessures.

Côté calendrier, les Giants n’ont pas de cadeau avec cinq adversaires dans les six premières semaines qui ont été des dernières séries éliminatoires. Le risque de déchanter est bien réel.

Prédiction pour 2023: 8-9 (exclus des séries)

Additions clés: Darren Waller (ailier rapproché), Parris Campbell (receveur), Bobby Orekere (secondeur), Isaiah Simmons (maraudeur/secondeur)

Joueur à surveiller: Le receveur recrue Jalin Hyatt est doté d’une explosion hors du commun et se spécialise dans le long jeu. Les Giants ne misaient clairement pas sur ce type de menace la saison dernière.

Départs clés: Kenny Golladay et Richie James (receveurs), Jon Feliciano (garde), Julian Love (maraudeur)

Chiffre à retenir: 8... Daniel Jones est passé de 23 revirements en 2019 à 16 en 2020, puis à 10 en 2021 et à seulement 8 la saison passée.

Commanders de Washington

(Fiche en 2022: 8-8-1, exclus des séries)

UN RISQUE INTRIGANT

La bonne humeur est enfin revenue à Washington avec le détestable propriétaire Daniel Snyder qui s’est résigné à vendre la franchise. Superbe, mais il n’y a pas moins de défis sur le terrain pour autant.

Les Commanders prennent un beau risque, mais un risque de taille, en confiant les clés de leur attaque au quart-arrière de deuxième année Sam Howell. Ce dernier n’a obtenu qu’un seul départ après avoir glissé en cinquième ronde du repêchage de 2022.

Howell est un joueur physique, qui n’a pas peur de se salir le nez et qui peut courir, mais la tâche ne s’annonce pas évidente derrière une ligne offensive remodelée qui compte trois nouveaux partants et un joueur qui change de position.

En défense, il faut souhaiter que l’ailier Chase Young ait enfin retrouvé toute sa mobilité et sa puissance. Après s’être blessé en 2021, il est revenu sur le tard l’an dernier en jouant seulement trois matchs. Il a encore le potentiel de transformer cette unité.

Si le risque Sam Howell ne rapporte pas, ce sera la fin pour le pilote Ron Rivera.

Prédiction pour 2022: 7-10 (exclus des séries)

Additions clés: Jacoby Brissett (quart-arrière), Andrew Wylie (bloqueur), Cody Barton (secondeur)

Joueur à surveiller: Le receveur Jahan Dotson a bien paru à sa première saison en enregistrant sept touchés même s’il n’a joué que 12 parties.

Départs clés: Carson Wentz et Taylor Heinicke (quarts-arrières), Andrew Norwell et Trai Turner (gardes), Bobby McCain (maraudeur), Cole Holcomb (secondeur)

Chiffre à retenir: 10... Les Commanders n’ont pas remporté au moins 10 matchs en une saison lors de leurs 10 dernières campagnes.

Division Nord

L’année des Lions?

Le portrait dans le Nord risque de changer complètement. Les champions de la division lors de la dernière saison, les Vikings, ont perdu plusieurs vétérans. Les Packers naviguent dans l’inconnu avec un nouveau quart-arrière. Les Bears tentent de se sortir de la misère en entourant mieux leur jeune quart Justin Fields. Et si c’était vraiment l’année des Lions?

Lions de Detroit

(Fiche en 2022: 9-8, exclus des séries)

30 ANS D’ATTENTE

Le dernier championnat de division pour les Lions remonte à 1993. Cette année, tous les espoirs sont permis.

La saison passée, les Lions ont remporté huit de leurs 10 derniers matchs, ce qui est généralement indicateur d’une grosse année à venir. L’attaque a trouvé son rythme et il faudra voir si le quart-arrière mal-aimé Jared Goff pourra rééditer ses exploits (4438 verges, 29 touchés, 7 interceptions).

Son groupe de receveurs, sans être dominant, offre de belles options entre Amon-Ra St. Brown, Marvin Jones et Jameson Williams, lorsqu’il reviendra de sa suspension de six matchs.

Les Lions ont misé gros pour redorer le jeu au sol avec le porteur recrue Jahmyr Gibbs. Ce choix de première ronde a été critiqué, mais si Gibbs court et capte des passes comme il le faisait avec Alabama, l’attaque sera complète.

Sans parler de joueurs vedettes, les Lions ont aussi investi dans la tertiaire, eux qui ont été 30es contre la passe. C’est donc oui pour le titre de la division, mais on ne partage pas l’enthousiasme de ceux qui les voient jouer tard en janvier.

Prédiction pour 2023: 10-7 (champions de division, séries)

Additions clés: David Montgomery (porteur), Marvin Jones (receveur), Cameron Sutton et Emmanuel Moseley (demis de coin), Chauncey Gardner-Johnson (maraudeur)

Joueur à surveiller: En échangeant TJ Hockenson la saison dernière, les Lions ont créé un trou béant au poste d’ailier rapproché. C’est à la recrue Sam LaPorta qu’incombe de colmater ce trou.

Départs clés: D’Andre Swift et Jamaal Williams (porteurs), DJ Chark (receveur), Jeff Okudah (demi de coin)

Chiffre à retenir: 5... Jared Goff a terminé la dernière saison en ne commettant aucune interception sur ses 324 dernières tentatives de passe, ce qui en fait la 5e plus longue séquence de l’histoire.

Vikings du Minnesota

(Fiche en 2022: 13-4, champions de division, séries)

GROSSE ATTAQUE, PETITE DÉFENSE

La saison rocambolesque des Vikings de 2022 a toujours été louche et cette perception s’est avérée quand une sortie rapide en séries a provoqué une violente chute de leur tapis volant.

Les Vikings ont été 11-0 dans les matchs décidés par une possession, ce qui ne se voit à peu près jamais. Rarement une équipe aura été autant sur la ligne très mince entre l’excellence et la médiocrité.

L’attaque devrait encore produire à souhait avec Kirk Cousins, Justin Jefferson, KJ Osborn, TJ Hockenson et le nouveau venu, le receveur recrue Jordan Addison. La ligne offensive est aussi assez bien nantie.

En défense, c’est un relooking avec quatre partants de la dernière saison qui ont pris la porte. Il faut dire que cette défense a été abominable la saison passée en terminant au 31e rang. Il y a beaucoup d’espoir en raison de l’embauche de Brian Flores comme coordonnateur, mais c’est loin d’être certain qu’il a les outils en main pour métamorphoser l’unité. Les Vikings marqueront à la tonne, mais accorderont encore plus de points.

Prédiction pour 2023: 9-8 (séries)

Additions clés: Marcus Davenport (ailier/secondeur), Byron Murphy (demi de coin), Harrison Phillips (plaqueur)

Joueur à surveiller: Le secondeur intérieur Ivan Pace a été ignoré au repêchage, mais il a tellement impressionné au camp qu’il a obtenu un poste de partant.

Départs clés: Dalvin Cook (porteur), Adam Thielen (receveur), Za’Darius Smith (ailier/secondeur), Eric Kendricks (secondeur), Patrick Peterson (demi de coin), Dalvin Tomlinson (plaqueur)

Chiffre à retenir: 57... Dans l’histoire, 57 équipes ont gagné 13 matchs ou plus en saison régulière. Du lot, les Vikings de 2022 ont présenté le pire différentiel de points (-3).

Bears de Chicago

(Fiche en 2022: 3-14, exclus des séries)

UNE ÉQUIPE AMÉLIORÉE

Après une saison misérable de trois maigres victoires en 2022, il est difficile d’imaginer que les Bears ne fassent pas un bond important en 2023.

Le jeune quart Justin Fields faisait partie des joueurs les plus électrisants du circuit l’an passé avec ses courses à l’emporte-pièce. Les Bears lui donnent cette année un gros coup de main dans l’espoir qu’il continue de se développer comme passeur.

L’arrivée de DJ Moore lui procure un légitime receveur numéro un. Après une première année intéressante, le bloqueur à gauche Braxton Jones peut vraiment devenir un roc en protection. L’équipe est aussi allée chercher du renfort à l’intérieur (Nate Davis) et un autre bloqueur au premier tour du repêchage, Darnell Wright. Bref, on ne veut plus jouer avec la santé de Fields.

L’arrivée des secondeurs TJ Edwards et Tremaine Edmunds viendra solidifier la couverture en milieu de terrain. Ce qui manque encore aux Bears, c’est un joueur ou deux pour appliquer la pression. Les quarts-arrières adverses seront encore trop à l’aise et coûteront quelques matchs aux Bears.

Prédiction pour 2023: 7-10 (exclus des séries)

Additions clés: DJ Moore (receveur), Robert Tonyan (ailier rapproché), D’Onta Foreman (porteur), Nate Davis (garde), TJ Edwards et Tremaine Edmunds (secondeurs), Yannick Ngakoue (ailier/secondeur)

Joueur à surveiller: Le maraudeur de deuxième année Jaquan Brisquer a toutes les chances de s’élever au rang de supervedette. Il a obtenu 104 plaqués, une interception et quatre sacs à sa première année.

Départs clés: David Montgomery (porteur), Riley Reiff (bloqueur), Nicholas Morrow (secondeur)

Chiffre à retenir: 11,5... Les Bears ont alloué un sac du quart sur 11,5% de leurs tentatives de passe la saison dernière, le plus haut pourcentage depuis les Raiders, en 2006.

Packers de Green Bay

(Fiche en 2022: 8-9, exclus des séries)

LES DÉBUTS DE L’ÈRE LOVE

Les Packers ont sélectionné Jordan Love en première ronde en 2020 pour qu’il devienne leur quart-arrière d’avenir. L’avenir est maintenant.

Le jeune homme a passé les trois dernières saisons sur le banc, à observer Aaron Rodgers mener l’attaque. Mis à part un aperçu plutôt encourageant en relève à la semaine 12 la saison dernière (6 en 9, 113 verges, un touché), on ne sait absolument rien de Love, outre que les Packers l’aiment comme une mère aime son enfant.

C’est donc l’inconnu total quand vient le temps d’évaluer la saison à venir dans la toundra de Green Bay. Il faut garder à l’esprit que même si Love performe, rien ne garantit que les résultats vont suivre. Rodgers avait impressionné à sa première saison comme partant en 2008 après trois ans sur le banc, mais l’équipe avait fini avec une fiche de 6-10.

Cette fois, les receveurs sont aussi très jeunes avec sept d’entre eux qui ont été repêchés cette année ou l’an dernier, en incluant les ailiers rapprochés.

Si Love excelle, on aura l’air fou, mais on prévoit une saison d’acclimatation pour toute l’attaque.

Prédiction pour 2023: 6-11 (exclus des séries)

Additions clés: Aucune

Joueur à surveiller: Après un lent début de saison, le receveur recrue Christian Watson a épaté en deuxième moitié de parcours avec sept touchés et trois récoltes de plus de 100 verges à ses huit derniers matchs.

Départs clés: Aaron Rodgers (quart-arrière), Allen Lazard (receveur), Robert Tonyan (ailier rapproché), Jarran Reed (plaqueur), Adrian Amos (maraudeur)

Chiffre à retenir: 31... Lors des 31 dernières saisons, les partisans des Packers ont été choyés avec Brett Favre et Aaron Rodgers, un membre du Temple de la renommée et un futur membre, au poste de quart-arrière.

Division Sud

QUE LES MOINS PIRES GAGNENT!

Les Buccaneers sont en perte de vitesse dans l’ère post-Brady. Les Saints tentent l’expérience Derek Carr, eux qui stagnent au neutre depuis quelques années. Les Panthers vivent d’espoir avec le premier choix au total, le quart Bryce Young. Les Falcons poursuivent leur reconstruction, mais dans la faible division Sud, tout est possible.

Panthers de la Caroline

(Fiche en 2022: 7-10, exclus des séries)

BRYCE YOUNG SOUS LA LOUPE

Allez donc savoir qui va remporter cette triste division! Dans ce contexte, pourquoi ne pas oser avec les Panthers et le tout premier choix du dernier repêchage, Bryce Young?

Le jeune quart-arrière ne deviendra pas un champion en criant ciseau, mais il sera épaulé par l’entraîneur-chef Frank Reich, qui a beaucoup de vécu même s’il est lui aussi à sa première année en Caroline.

Ne cherchez pas les joueurs étoiles en Caroline, il n’y en a pas des tonnes. Ça n’empêche pas l’alignement d’être plutôt complet. Avec une bonne ligne offensive et un front défensif qui mise sur des joueurs de qualité comme Brian Burns et Derrick Brown, tout est possible.

La jeune tertiaire, avec les Jaycee Horn, Jeremy Chinn et Donte Jackson, bénéficiera de l’arrivée du vétéran Vonn Bell.

Seul point d’interrogation en plus du manque d’expérience de Bryce Young: ses receveurs laissent à désirer. Adam Thielen est vieillissant, tandis que les Terrace Marshall et Laviska Shenault ne semblent pas débloquer. C’est loin d’être parfait comme équipe, mais le reste de la division ne l’est pas plus.

Prédiction pour 2023: 9-8 (champions de division, séries)

Additions clés: Miles Sanders (porteur), Adam Thielen et DJ Chark (receveurs), Hayden Hurst (ailier rapproché), Vonn Bell et Eric Rowe (maraudeurs)

Joueur à surveiller: Dans un groupe de receveurs qui demeure à construire, les Panthers ont misé sur Jonathan Mingo en deuxième ronde. Il est physique et menaçant après l’attrapé.

Départs clés: Sam Darnold (quart-arrière), DJ Moore (receveur), D’Onta Foreman (porteur), Cory Littleton (secondeur)

Chiffre à retenir: 5... Sans faire de bruit, le porteur Miles Sanders a conservé une excellente moyenne de 5 verges par portée en quatre saisons avec son ancienne équipe, les Eagles.

Saints de La Nouvelle-Orléans

(Fiche en 2022: 7-10, exclus des séries)

DEUXIÈME CHANCE POUR CARR

Après neuf années ponctuées de hauts et de bas avec les Raiders, Derek Carr devient le quart-arrière des Saints. Mine de rien, il devient aussi le quart-arrière le plus expérimenté et crédible dans la section Sud.

Il y a quelques mois, les Saints luttaient pour une place en séries éliminatoires malgré une performance médiocre à la position de quart-arrière. Logiquement, on peut s’attendre qu’avec Carr, les Saints seront encore dans la course.

Carr hérite de cibles qui vont l’aider avec les deux receveurs de deuxième année, Chris Olave et Rashid Shaheed, qui ont bien performé à leur année recrue. À ce stade de sa carrière, après de nombreuses blessures, on ne sait plus ce que Michael Thomas vaut, mais il y a de la relève.

La défense des Saints n’est pas banale non plus, quoique certains vétérans comme Cameron Jordan (34 ans), Demario Davis (34 ans), Tyrann Mathieu (31 ans), Marcus Maye (30 ans) et Bradley Roby (31 ans) ne rajeunissent pas.

Au risque de se répéter, c’est vraiment pile ou face dans cette damnée division!

Prédiction pour 2023: 8-9 (exclus des séries)

Additions clés: Derek Carr (quart-arrière), Jamaal Williams (porteur), Khalen Saunders et Nathan Shepherd (plaqueurs)

Joueur à surveiller: Kendre Miller n’aura probablement pas le ballon à court terme avec Alvin Kamara et Jamaal Williams dans le champ-arrière, mais le choix de troisième ronde a tout pour percer.

Départs clés: Andy Dalton (quart-arrière), Marcus Davenport (ailier défensif), David Onyemata (plaqueur)

Chiffre à retenir: 6... Depuis la retraite de Drew Brees au terme de la saison 2020, les Saints en sont à leur 6e quart-arrière partant différent.

Falcons d’Atlanta

(Fiche en 2022: 7-10, exclus des séries)

SUR LA BONNE VOIE

Vous voulez un autre potentiel de surprise pour aller chercher le titre de division? Pourquoi pas les Falcons!

L’entraîneur-chef Arthur Smith a surpris bien du monde la saison dernière en menant son équipe à une saison de sept victoires malgré un alignement plus que louche. Cette fois, il y a lieu d’entrevoir la saison avec un certain espoir.

Le joyau offensif de cette équipe devrait être le porteur recrue Bijan Robinson. Même si la valeur des porteurs est à la baisse, Robinson a été repêché tôt en première ronde parce qu’il a tout l’air de faire partie des spécimens en voie d’extinction à sa position. Il est aussi électrique que puissant.

Sa présence va amoindrir la charge sur les épaules du pivot de deuxième année Desmond Ridder, qui a vu un peu d’action comme recrue. À l’exception de Drake London, les receveurs laissent perplexe et c’est pourquoi les Falcons vont courir sans ménagement entre Robinson, Ridder (qui a les capacités athlétiques pour le faire), Tyler Allgeier et Cordarelle Patterson.

Le front défensif paraît cependant extrêmement faible, ce qui fera mal aux Falcons.

Prédiction pour 2023: 7-10 (exclus des séries)

Additions clés: Jonnu Smith (ailier rapproché), Jessie Bates III (maraudeur), Jeff Okudah (demi de coin), David Onyemata (plaqueur), Calais Campbell (ailier défensif), Bud Dupree (secondeur)

Joueur à surveiller: Le garde à gauche Matthew Bergeron, évidemment! Jamais un Québécois n’avait été repêché aussi tôt (38e rang) depuis 1994.

Départs clés: Marcus Mariota (quart-arrière), Rashad Fenton (demi de coin)

Chiffre à retenir: 1... Les Falcons ont misé sur un seul joueur lors des 10 dernières saisons qui a été en mesure de décrocher au moins 10 sacs du quart. C’est le plus bas total en 10 ans dans la NFL.

Buccaneers de Tampa Bay

(Fiche en 2022: 8-9, champions de division, séries)

DES LENDEMAINS PÉNIBLES

La saison dernière, les Buccaneers sont arrivés au fil d’arrivée de justesse, la langue à terre, avec une fiche négative pour remporter de peine et de misère la division la plus faible du football. Et c’était avec Tom Brady à bord.

Cet automne, c’est Baker Mayfield qui prend le relais, dans ce qui devrait être son ultime opportunité de rescaper sa carrière. Son receveur numéro un Mike Evans a ralenti. Le jeu au sol n’offre pas de réelle menace. La ligne à l’attaque, qui a lourdement dépéri la saison dernière, a perdu deux partants.

En défense, la refonte du front tarde à produire les résultats escomptés et le niveau de jeu du vétéran Shaq Barrett a plongé. Les meilleurs éléments se trouvent dans la tertiaire, avec des demis de coin (Carlton Davis et Jamel Dean) et maraudeurs (Antoine Winfield Jr et Ryan Neal) qui peuvent tenir le fort, mais sans pression sur les quarts adverses, la tâche sera complexe.

L’unique chance des Bucs réside dans la faiblesse de la division, mais tout indique que cet alignement risque d’être atomisé de ses vétérans après une longue campagne.

Prédiction pour 2023: 4-13 (exclus des séries)

Additions clés: Baker Mayfield (quart-arrière), Matt Feiler (garde), Ryan Neal (maraudeur)

Joueur à surveiller: Joe Tryon-Shoyinka a été repêché en 2021 dans l’espoir qu’il devienne le meneur du front défensif. Il tarde à éclore jusqu’ici avec seulement huit sacs.

Départs clés: Tom Brady (quart-arrière), Leonard Fournette (porteur), Cameron Brate (ailier rapproché), Shaq Mason (garde), Donovan Smith (bloqueur), Sean Murphy-Bunting (demi de coin), Mike Edwards (maraudeur)

Chiffre à retenir: 5... Les Buccaneers ont été bons derniers dans la NFL la saison passée avec seulement 5 petits touchés au sol.

Division Ouest

Le retour de la rivalité

Les 49ers montrent encore un alignement de grande qualité, mais la montée en flèche des Seahawks la saison dernière ramène l’une des belles rivalités du football à l’avant-plan. Les Rams peuvent rebondir, eux qui ont été criblés de blessures à leurs joueurs clés la saison dernière. Impossible, toutefois, d’entrevoir avec optimisme la saison des Cardinals.

49ers de San Francisco

(Fiche en 2022: 13-4, champions de division, finale de conférence)

ENCORE DOMINANTS

Il n’y a pas lieu de croire que les 49ers vont soudainement régresser, mais la tâche pour remporter la division pourrait être plus complexe que la saison dernière.

La première question, c’est l’état de santé du quart-arrière Brock Purdy. Il a subi une opération majeure au coude après sa blessure en finale de conférence en janvier et il faudra voir s’il en ressent les contrecoups. Sa saison recrue Cendrillon n’amène aucune garantie. S’il devait retomber sur terre ou se blesser, les Niners devraient miser sur Sam Darnold, qui se retrouve pour la première fois de sa carrière dans un environnement sérieux.

Christian McCaffrey expérimentera une première saison complète à San Francisco et il y a de quoi saliver. Avec Brandon Aiyuk, Deebo Samuel et George Kittle, l’attaque est en voiture même si la ligne offensive, outre Trent Williams, a déjà été mieux.

La meilleure défense de la ligue l’an dernier a perdu quelques hommes, mais rien d’irremplaçable. Et le productif plaqueur Javon Hargrave est une addition monstre.

Prédiction pour 2023: 11-6 (champions de division, séries)

Additions clés: Jon Feliciano (garde), Javon Hargrave (plaqueur), Clelin Ferrell (ailier défensif), Isaiah Oliver (demi de coin)

Joueur à surveiller: Le maraudeur Talanoa Hufanga est en train de devenir l’un des meilleurs à sa position. Il peut jouer en profondeur, mais excelle près de la ligne de mêlée.

Départs clés: Jimmy Garoppolo et Trey Lance (quarts-arrières), Mike McGlinchey (bloqueur), Jimmie Ward (maraudeur), Charles Omenihu (ailier défensif), Azeez Al-Shaair (secondeur), Emmanuel Moseley (demi de coin)

Chiffre à retenir: 6... Christian McCaffrey est devenu le sixième porteur différent à mener l’équipe pour les gains au sol en 6 saisons de Kyle Shanahan à la barre.

Seahawks de Seattle

(Fiche en 2022: 9-8, séries)

EN PLEINE ASCENSION

Plusieurs pensaient que les Seahawks allaient végéter quelques saisons dans leur virage jeunesse, mais l’efficacité incroyable du repêchage de l’an dernier les a propulsés en séries. Même si ce virage est toujours en cours, les Seahawks sont bien là dans le présent.

Non, Geno Smith n’est pas le candidat idéal à long terme comme quart-arrière, mais s’il connaît une saison correcte, cette équipe peut encore frapper fort.

Le jeu au sol était déjà relancé avec Kenneth Walker III et en deuxième ronde, les Seahawks ont ajouté le robuste Zach Charbonnet. Sachant à quel point Pete Carroll met l’accent sur la course, ce duo sera important. La ligne à l’attaque a fait un bond majeur en 2022. Un troisième receveur au potentiel alléchant en Jaxson Smith-Njigba, choix de premier tour, se joint au prolifique duo de DK Metcalf et Tyler Lockett.

Après la purge de l’an dernier, la défense est repartie à neuf sous des signes fort encourageants et revoilà le bon vieux vétéran Bobby Wagner pour diriger le trafic. Ça promet!

Prédiction pour 2023: 10-7, séries

Additions clés: Evan Brown (centre), Bobby Wagner et Devin Bush (secondeurs), Dre’Mont Jordan et Jarran Reed (ligne défensive), Julian Love (maraudeur)

Joueur à surveiller: Le demi de coin Devon Witherspoon était le meilleur disponible au repêchage. Avec Tariq Woolen et une tertiaire toute en profondeur, la «Legion of Boom» est en train de renaître.

Départs clés: Rashaad Penny (porteur), Austin Blythe (centre/garde), Poona Ford (plaqueur), Ryan Neal (maraudeur), Cody Barton (secondeur), Shelby Harris et Bruce Irvin (ailiers/secondeurs)

Chiffre à retenir: 10... Les Seahawks ont participé aux séries éliminatoires 10 fois lors des 13 dernières saisons.

Rams de Los Angeles

(Fiche en 2022: 5-12, exclus des séries)

UN DERNIER SOUBRESAUT?

Si les Rams peuvent surprendre en se levant sans avertissement de leur lit de mort où tout le monde les condamne, c’est maintenant ou jamais.

L’organisation a déjà entamé sa purge de vétérans afin de regarnir la banque d’espoirs et de choix au repêchage. Quelques irréductibles résistent, dont le cœur de l’équipe formé du quart-arrière Matthew Stafford, du receveur Cooper Kupp et du plaqueur Aaron Donald.

Le problème, c’est qu’en dehors de cet excellent trio, la chair semble plutôt maigre autour de l’os. Difficile de croire que la ligne à l’attaque fera beaucoup mieux que la pitoyable dernière campagne.

Ben Skowronek et Van Jefferson ne sont pas de mauvais receveurs, mais Kupp se sentira quand même plutôt seul.

Défensivement, la tertiaire devient plus vulnérable que jamais avec le départ de Jalen Ramsey. Qui sera en mesure de déranger le quart-arrière à part Aaron Donald? Il y a beaucoup de jeunes à bord, mais pour la vaste majorité ils sont des choix tardifs qui sont davantage des projets que de véritables espoirs de premier plan.

Prédiction pour 2023: 7-10 (exclus des séries)

Additions clés: Demarcus Robinson (receveur), Ahkello Witherspoon (demi de coin)

Joueur à surveiller: Le porteur Cam Akers semblait mort et enterré, mais a rebondi en fin de saison avec trois matchs de suite de plus de 100 verges.

Départs clés: Baker Mayfield (quart-arrière), Allen Robinson (receveur), Jalen Ramsey (demi de coin), Bobby Wagner (secondeur), Leonard Floyd (ailier/secondeur), Taylor Rapp (maraudeur)

Chiffre à retenir: 30... La ligne offensive des Rams a été un boulet toute la saison dernière. Le site analytique Pro Football Focus, qui observe tous les jeux, lui a donné une note qui lui a valu le 30e rang en protection de passe.

Cardinals de l’Arizona

(Fiche en 2022: 4-13, exclus des séries)

LA PIRE ÉQUIPE

«Avec le premier choix au repêchage de 2024, les Cardinals de l’Arizona sélectionnent...».

Cette phrase a de fortes chances d’être entendue en avril prochain lors de l’encan annuel tellement l’alignement des Cards fait pitié!

Le seul élément qui peut générer des étincelles est le quart Kyler Murray, mais sa blessure au genou en décembre fait en sorte qu’il ne commencera pas la saison à l’heure. Même lorsqu’il reviendra, il ne sera clairement pas à 100% de sa mobilité et c’est l’aspect de son jeu qui le sert le mieux.

En défense, c’est pratiquement le néant. Quand une équipe remplace un leader respecté doublé d’un athlète d’exception comme JJ Watt par un joueur obscur comme LJ Collier, c’est une belle illustration de l’ampleur du désastre.

Cette équipe a peiné à remporter quatre matchs la saison passée malgré la présence de Murray et d’un alignement plus attrayant. Cette fois-ci, à travers toute la ligue, difficile de voir qui sombrera dans des profondeurs plus abyssales.

La saison va rapidement prendre le clos en Arizona.

Prédiction pour 2023: 3-14 (exclus des séries)

Additions clés: Zach Pascal (receveur), Kyzir White (secondeur), LJ Collier (ailier défensif)

Joueur à surveiller: Le receveur Greg Dortch a été invisible à ses deux premières années en Caroline et en Arizona, mais la saison dernière, il a éclos avec 52 réceptions pour 467 verges. Il y a de la place pour lui.

Départs clés: DeAndre Hopkins (receveur), Rodney Hudson (centre), Justin Pugh (garde), JJ Watt et Zach Allen (ailiers défensifs), Byron Murphy (demi de coin), Markus Golden (ailier/secondeur)

Chiffre à retenir: 35... Entre le nouvel entraîneur-chef Jonathan Gannon et ses coordonnateurs Drew Petzing (attaque) et Nick Rallis (défense), la moyenne d’âge est de 35 ans.