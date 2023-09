Début de saison de la NFL: qui peut ébranler les Chiefs dans la redoutable conférence américaine?

Dans les dernières années, la conférence américaine de la NFL a offert les duels les plus endiablés pour l'obtention de la suprématie. Qu'il s'agisse des Chiefs, des Bills ou des Bengals, il ne fait nul doute que tous les espoirs sont permis. Les Dolphins montrent une attaque des plus explosives. Les Ravens et les Steelers ne regardent jamais longtemps la parade. Les Chargers sont dans la course avec un excellent jeune quart-arrière. Comme chaque année toutefois, des prétendants inattendus émergent. Quelles seront les surprises cette année? Place au grand tour d'horizon des 16 équipes de l'AFC.

Prédiction pour les équipes en séries: *Bills, Dolphins, Jets, Bengals, Jaguars, Chiefs, Broncos

Division Est

Chaude lutte en vue

Voilà maintenant trois années de suite que les Bills remportent leur division, mais cette saison, une véritable lutte se dessine. Les Dolphins ont un potentiel offensif monstre. Les Jets sont allés chercher un quart-arrière motivé à faire taire ses détracteurs en Aaron Rodgers. Les Patriots semblent céder le plancher, mais ont toujours le potentiel de surprendre.

Bills de Buffalo

(Fiche en 2022 : 13-3, champions de division, séries)

Getty Images via AFP

L’ÉTAU SE RESSERRE

Les attentes à l’égard des Bills sont moins démesurées que la saison dernière, et quelques lacunes ont été exposées au grand jour, mais il ne faut pas croire qu’ils ont dit leur dernier mot.

Malgré une autre excellente saison en 2022, Josh Allen est condamné à en faire encore plus. L’an dernier, il a commis au moins deux revirements dans six départs. Son style est spectaculaire, au point où, selon Pro Football Focus, ses passes ont franchi 5205 verges dans les airs, un sommet dans la ligue. Il lui faudra apprendre, par moments, à se contenter de courts jeux sans enfiler constamment sa cape de super héros.

Est-ce que le receveur Stefon Diggs contiendra ses sautes d’humeur? Sera-t-il mieux appuyé par Gabe Davis? Au sol, est-ce que James Cook peut exploser à sa deuxième année? Il y a plusieurs questions en suspens.

Défensivement, Von Miller sera limité en début de parcours, mais sa performance sera critique en fin d’année. La tertiaire a encore tous les éléments pour dominer.

Prédiction pour 2023: 12-5 (champions de division, séries)

Additions clés: Damien Harris (porteur), Trent Scherfield (receveur), Connor McGovern (garde), Leonard Floyd (ailier/secondeur), Christian Kirksey (secondeur), Taylor Rapp (maraudeur), Poona Ford (plaqueur)

Joueur à surveiller: Les Bills ont besoin d’une bonne contribution de l’ailier rapproché recrue Dalton Kincaid, un athlète d’exception qui diversifiera l’attaque aérienne.

Départs clés: Devin Singletary (porteur), Isaiah McKenzie (receveur), Tremaine Edmunds (secondeur)

Chiffre à retenir: 6... Dans les 10 plus gros contrats chez les Bills en termes de salaire annuel moyen, pas moins de six impliquent des joueurs de 29 ans ou plus.

Dolphins de Miami

(Fiche en 2022: 9-8, séries)

Getty Images via AFP

UNE VRAIE MENACE

Si le quart-arrière Tua Tagovailoa demeure en santé (c’est un gros si), les Dolphins ont tout pour faire beaucoup de bruit.

Ses commotions brutales ont retenu l’attention, mais avant de se faire décapiter, il menait la NFL avec une moyenne de 8,8 verges par passe complétée. Il dominait aussi ses pairs avec 54% de passes complétées lorsqu’elles franchissent 20 verges ou plus dans les airs. Bref, avec Tyreek Hill et Jaylen Waddle, Tagovailoa peut viser la lune s’il est bien protégé. Sans lui, les Dolphins ont été méconnaissables, donc il doit rester debout.

Défensivement, les Dolphins ont posé l’un des gestes les plus significatifs en embauchant le coordonnateur émérite Vic Fangio, un vrai de vrai. C’est assurément leur plus grande amélioration. Dommage toutefois que le demi de coin Jalen Ramsey, acquis cet hiver, ratera plusieurs semaines. Bradley Chubb, acquis à la mi-saison, aura toute la campagne pour se faire valoir. Le secondeur David Long améliorera la couverture de passe. Il y a lieu d’être très optimiste à Miami. Encore, diront les mauvaises langues...

Prédiction pour 2023: 10-7 (séries)

Additions clés: Braxton Berrios (receveur), Jalen Ramsey (demi de coin), David Long (secondeur)

Joueur à surveiller: Le porteur de ballon recrue De’Von Achane ne deviendra probablement pas le joueur à tout faire, mais il sera un autre marchand de vitesse explosif à Miami. Ses allures de sprinter en font une menace de coup de circuit.

Départs clés: Mike Gesicki (ailier rapproché), Eric Rowe (maraudeur), Elandon Roberts (secondeur)

Chiffre à retenir: 5... Les Dolphins devront être plus opportunistes en défense, eux qui ont enregistré seulement 5 interceptions en 17 matchs la saison dernière.

Jets de New York

(Fiche en 2022: 7-10, exclus des séries)

Getty Images via AFP

AARON RODGERS À LA RESCOUSSE

Les Jets ont raté les séries éliminatoires lors des 12 dernières saisons, une disette d’une puanteur extrême. Pas un quart-arrière n’a accumulé au moins 4000 verges en une saison pour eux depuis l’inimitable Joe Namath... en 1967. L’équipe a terminé au dernier rang de la division lors de six des sept dernières saisons.

Aux grands maux, les grands moyens! Les Jets ont misé sur le vétéran Aaron Rodgers. Et même s’il a montré des signes de régression en 2022, il ne peut faire pire que la brochette de sinistres individus qui ont évolué à cette position pour les Jets.

Il s’est présenté à New York ravigoté, sous son meilleur jour. Il dispose de bons receveurs et d’une ligne offensive fiable, sans être dominante. Il retrouve le coordonnateur offensif de ses rêves, Nathaniel Hackett.

Surtout, il jouira d’une défense qui ne se fera pas intimider. L’arrivée de Sauce Gardner la saison dernière a procuré une respectabilité instantanée à la tertiaire.

Soyons fous, les Jets en séries!

Prédiction pour 2023: 9-8 (séries)

Additions clés: Aaron Rodgers (quart-arrière), Dalvin Cook (porteur), Allen Lazard et Mecole Hardman (receveurs), Chuck Clark et Adrian Amos (maraudeurs)

Joueur à surveiller: Le porteur Breece Hall connaissait un début de saison du tonnerre avant de tomber au combat. À sa deuxième saison, il partage la tâche avec Dalvin Cook.

Départs clés: Elijah Moore (receveur), Nate Herbig (garde), Sheldon Rankins et Nathan Shepherd (plaqueurs)

Chiffre à retenir: 3... Les Jets sont devenus seulement la 3e équipe dans l’histoire à compter à la fois sur la recrue offensive (Garrett Wilson) et défensive (Sauce Gardner) de l’année.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre

(Fiche en 2022: 8-9, exclus des séries)

Getty Images via AFP

LA FIN D’UNE ÉPOQUE?

La dernière fois que les Patriots ont terminé au dernier rang de leur division, c’était en 2000, un an avant l’éclosion d’un dénommé Tom Brady. Il est loin d’être impossible que cette année, ils renouent avec les bas-fonds. Si c’est le cas, ce sera probablement la fin inimaginable du parcours de Bill Belichick à la tête de l’équipe.

Les Patriots ont pris part aux éliminatoires une fois en trois ans et s’étaient fait rosser par les Bills. Ils sont maintenant 25-26 depuis le départ de Brady et sont 3-10 face à deux de leurs rivaux de division, les Bills et les Dolphins. C’est devenu la définition même d’une équipe très ordinaire.

Au moins, l’attaque sera cette fois dirigée par un vrai coordonnateur d’expérience en Bill O’Brien, contrairement au désastre d’expérimentation de l’an passé. Les receveurs laissent toutefois encore à désirer et la ligne offensive a quelques trous. Belichick pressera encore le citron défensivement, mais de grands leaders (dont Devin McCourty cette année) ont filé au fil des ans. Ça sent la fin...

Prédiction pour 2023: 6-11 (exclus des séries)

Additions clés: JuJu Smith-Schuster (receveur), Ezekiel Elliott (porteur), Mike Gesicki (ailier rapproché), Riley Reiff (bloqueur)

Joueur à surveiller: Les Patriots ont misé sur le demi de coin Christian Gonzalez en première ronde du dernier repêchage. Quatre joueurs dans la tertiaire ont été sélectionnés en 2020 ou après.

Départs clés: Jakobi Meyers et Nelson Agholor (receveurs), Damien Harris (porteur), Jonnu Smith (ailier rapproché), Devin McCourty (maraudeur)

Chiffre à retenir: 32... Les Patriots ont été bons derniers, au 32e rang dans la NFL, avec un taux de conversion de 42,2% dans la zone payante en 2022.

Division Nord

Dans la jungle des Bengals

Après deux saisons très inspirées, il n’y a plus lieu de douter des Bengals, une équipe complète qui a tout pour aller jusqu’au bout. Ce serait toutefois grossier de croire que les Ravens ne leur en donneront pas pour leur argent. Les Steelers seront compétitifs comme toujours, tandis que même les Browns peuvent rêver si Deshaun Watson retrouve sa touche de 2020.

Bengals de Cincinnati

(Fiche en 2022: 12-4, champions de division, finale de conférence)

Getty Images via AFP

PRÊTS POUR UN PAS DE PLUS

Les Bengals ont atteint le Super Bowl il y a deux ans et la finale de conférence la saison dernière. Tout porte à croire qu’ils peuvent aspirer aux grands honneurs, malgré un calendrier qui ne fera aucun cadeau avec des duels face aux Bills, Chiefs et 49ers en plus de ceux de leur division, toujours corsés.

Il n’en demeure pas moins que l’attaque mise sur le meilleur trio de receveurs de la NFL avec Ja’Marr Chase, Tee Higgins et Tyler Boyd. Reste à voir s’ils seront cette année en santé au même moment. Quand c’est le cas, il est difficile de freiner leur élan avec Joe Burrow, qui gagne en confiance chaque année.

La ligne offensive prend aussi du mieux avec l’arrivée du bloqueur format géant Orlando Brown. Le maillon faible de la saison dernière, Jonah Williams, sera ainsi relégué du côté droit.

Il est évident que la tertiaire pourrait souffrir des départs de Jessie Bates III et de Vonn Bell, deux solides vétérans. Le choix de premier tour de l’an dernier, Dax Hill, a le potentiel pour combler cette brèche.

Prédiction pour 2023: 12-5 (champions de division, séries)

Additions clés: Orlando Brown Jr (bloqueur), Irv Smith Jr (ailier rapproché), Nick Scott (maraudeur)

Joueur à surveiller: Le porteur Joe Mixon a perdu un peu de gallon la saison dernière et la recrue canadienne Chase Brown aura une belle opportunité de montrer qu’il peut prendre le relais.

Départs clés: Heyden Hurst (ailier rapproché), Samaje Perine (porteur), Jessie Bates III et Vonn Bell (maraudeurs)

Chiffre à retenir: 1... Les Bengals sont devenus la première équipe de l’histoire à débuter la saison suivant une présence au Super Bowl avec une fiche de 0-2 pour quand même atteindre la finale de conférence ensuite.

Ravens de Baltimore

(Fiche en 2022: 10-7, séries)

Getty Images via AFP

TOUT PASSE PAR LAMAR

Les Ravens iront aussi loin que Lamar Jackson pourra les mener, point final. Ils ont beau avoir amélioré encore une fois le groupe de receveurs, mais si leur quart-arrière continue de tomber en morceaux, leurs ambitions tomberont à plat.

Jackson a raté 10 matchs lors des deux dernières campagnes. Lorsqu’il était en poste l’automne dernier, l’attaque a inscrit en moyenne 23,8 points par match, ce qui lui a valu le 12e rang. En son absence, cette moyenne a chuté à 13 points par match, pour le 31e rang.

Pour la première fois, Jackson n’évoluera pas sous la férule de Greg Roman comme coordonnateur offensif, mais de Todd Monken. Ce dernier n’a pas occupé ce rôle dans la NFL depuis 2018 avec les Buccaneers, quand cette attaque était explosive à souhait.

Il faudra voir si les Ravens s’éloigneront de leur identité physique, puisque Monken est friand du jeu aérien. L’arrivée des receveurs Odell Beckham Jr et de Nelson Agholor semble pointer en ce sens.

Ce qui peut couler les Ravens, c’est le manque de mordant sur le front défensif et de profondeur dans la tertiaire.

Prédiction pour 2023: 9-8 (exclus des séries)

Additions clés: Odell Beckham Jr et Nelson Agholor (receveurs), Jadeveon Clowney (ailier/secondeur), Rock Ya-Sin (demi de coin)

Joueur à surveiller: Les Ravens ont récidivé avec un autre receveur choisi tôt au repêchage, Zay Flowers. Il évoluera à l’intérieur et verra beaucoup de terrain.

Départs clés: Ben Powers (garde), Calais Campbell (plaqueur), Chuck Clark (maraudeur)

Chiffre à retenir: 44... Depuis que les Ravens ont sélectionné Lamar Jackson, ils montrent une fiche de 44-15 lorsqu’il est en poste et de 9-13 lorsqu’il ne joue pas.

Steelers de Pittsburgh

(Fiche en 2022: 9-8, exclus des séries)

Getty Images via AFP

LA TRANSITION SE POURSUIT

Les Steelers sont une équipe assez difficile à cerner. Les Bengals et les Ravens semblent plus complets qu’eux, mais puisqu’ils sont dirigés de main de maître par Mike Tomlin, une véritable poussée est loin d’être impossible.

Cette formation ne peut jamais être laissée pour morte, elle qui n’a pas connu une saison perdante dans les 19 dernières années. Leur quart-arrière de deuxième année, Kenny Pickett, demeure toutefois jeune et inexpérimenté, tout comme son receveur principal George Pickens, qui semble très prometteur.

La ligne à l’attaque prend du mieux avec l’ex des Eagles Isaac Seumalo et, du côté défensif, sans être celle des Steelers d’antan, il y a eu une belle progression la saison dernière. L’unité a terminé au 10e rang pour les points accorés et au 13e pour les verges. TJ Watt et Alex Highsmith forment un excellent duo pour chasser le quart-arrière. L’arrivée du bon vieux Patrick Peterson devrait solidifier la tertiaire.

Bref, si l’attaque aérienne prend un envol fulgurant, les Steelers peuvent vraiment surprendre. Ici, on va miser sur le fait que cet envol sera progressif.

Prédiction pour 2023: 9-8 (exclus des séries)

Additions clés: Allen Robinson (receveur), Isaac Seumalo et Nate Herbig (gardes), Patrick Peterson (demi de coin), Cole Holcomb et Elandon Roberts (secondeurs), Keanu Neal (maraudeur)

Joueur à surveiller: La ligne à l’attaque des Steelers a été plus que problématique dans les dernières saisons, et le bloqueur Broderick Jones a été choisi au premier tour pour stopper l’hémorragie.

Départs clés: Cameron Sutton et Ahkello Witherspoon (demis de coin), Myles Jack et Devin Bush (secondeurs), Terrell Edmunds (maraudeur)

Chiffre à retenir: 12,2... Le rideau de fer, vous dites? La saison dernière, la défense des Steelers a accordé 12,2 verges par passe complétée, la pire moyenne dans la conférence américaine.

Browns de Cleveland

(Fiche en 2022: 7-10, exclus des séries)

Getty Images via AFP

QUEL DESHAUN WATSON?

C’est pratiquement injuste de prédire une autre saison de misère pour les Browns. Deshaun Watson misera sur un meilleur groupe de receveurs que l’an dernier, le jeu au sol est redoutable avec Nick Chubb, la ligne à l’attaque est excellente et il y a de belles additions en défense. Or, le Deshaun Watson des beaux jours revivra-t-il vraiment?

Il semble que l’entraîneur-chef Kevin Stefanski aurait modifié l’approche offensive pour que Watson se sente plus confortable que l’an dernier. Le quart-arrière devrait aussi bénéficier d’une saison morte beaucoup plus sereine que l’an dernier, mais il est permis de se demander si les lourdes allégations qui ont longuement pesé contre lui n’ont pas changé la trajectoire de sa carrière.

Défensivement, la nouvelle paire formée de Za’Darius Smith et Myles Garrett pourrait être destructrice. Il est fort possible que Garrett, qui est déjà la terreur des quarts adverses, connaisse sa meilleure année. Il y a cependant encore plusieurs points d’interrogation chez les secondeurs et dans la tertiaire.

Cette équipe est capable du meilleur comme du pire et elle nous a trop habitués au pire.

Prédiction pour 2023: 6-11 (exclus des séries)

Additions clés: Elijah Moore (receveur), Za’Darius Smith (ailier/secondeur), Dalvin Tomlinson (plaqueur), Juan Tornhill et Rodney McLeod (maraudeurs)

Joueur à surveiller: Le receveur Elijah Moore a été un choix élevé des Jets en 2021, mais il a demandé une transaction. Dans un nouvel environnement, il devrait obtenir davantage d’opportunités.

Départs clés: Jacoby Brissett (quart-arrière), John Johnson III (maraudeur), Taven Bryan (plaqueur)

Chiffre à retenir: 38... La saison dernière, Deshaun Watson a tenté seulement 7,6% de ses passes sur 20 verges ou plus, ce qui lui a valu le 38e rang parmi ses pairs.

Division Sud

Changement de garde

Après quelques années aux commandes de la division, les Titans sont retombés sur terre, tandis que les Jaguars ont enfin amorcé leur véritable renaissance plus tôt que prévu. Peuvent-ils maintenir le rythme? Pendant ce temps, les Colts et les Texans repartent sur de nouvelles bases en faisant confiance à des quarts-arrières recrues. Beaucoup d’imprévisibilité en perspective...

Jaguars de Jacksonville

(Fiche en 2022: 9-8, champions de division, séries)

Getty Images via AFP

L’ENVOL DE LAWRENCE

Les Jaguars ont réalisé l’impensable la saison dernière en remportant la division. Mais cette fois, tout le monde les attendra, et ils auront une cible dans le dos.

Leur championnat de division leur vaut aussi un calendrier de première place, ce qui rendra leur tâche complexe. Au rayon des bonnes nouvelles, cette division est clairement la plus faible de la conférence avec des équipes en pleine reconstruction.

Après une saison recrue à oublier, le quart-arrière Trevor Lawrence a montré l’étendue de son potentiel en cours de route la saison passée, avec 25 passes de touchés et 4113 verges par les airs. Il bénéficiera d’un excellent duo de receveurs en Calvin Ridley et Christian Kirk et il a développé une bonne chimie avec l’ailier rapproché Evan Engram.

Les Jaguars ont été 23e avec 35 sacs du quart et leur front devra produire davantage pour faire passer l’équipe à un autre niveau. Il y a cinq choix de premier tour en défense et le potentiel est assurément là. Il y a encore des lacunes, mais le titre de division est un objectif logique.

Prédiction pour 2023: 10-7 (champions de division, séries)

Additions clés: Calvin Ridley (receveur)

Joueur à surveiller: Le receveur Calvin Ridley a été suspendu toute la saison dernière pour paris illégaux. Il sera à ses débuts avec les Jags, lui qui avait amassé 1374 verges en 2020.

Départs clés: Jawaan Taylor (bloqueur), Marvin Jones (receveur), Shaquill Griffin (demi de coin), Arden Key (ailier défensif)

Chiffre à retenir: 95... Même si les Jaguars demeurent suspects contre la passe (27e rang en 2022), ils ont dominé la NFL avec 95 passes rabattues.

Texans de Houston

(Fiche en 2022: 3-13-1, exclus des séries)

Getty Images via AFP

UN PAS VERS LA LUMIÈRE

La reconstruction bat toujours son plein, mais après trois années de grande famine, les Texans vivent enfin d’espoir.

L’arrivée de DeMeco Ryans comme entraîneur-chef indique qu’il y a un vrai nouveau shérif respecté à bord, après quelques pilotes qui étaient clairement de passage. Cette fois, il y a une véritable vision à construire. Même constat vis-à-vis du quart-arrière recrue CJ Stroud, le premier qui a une véritable opportunité de devenir le visage de la franchise depuis le fiasco Deshaun Watson.

Stroud ne part pas avec un coffre de munitions bien garni, mais de jeunes receveurs comme Nico Collins, John Metchie et Tank Dell pourraient changer la donne.

La ligne à l’attaque est améliorée avec l’arrivée du garde Shaq Mason. Bref, les Texans peuvent vraiment aspirer à un présent et un avenir meilleur.

La défense laisse encore à désirer, mais l’influx de jeunes joueurs hyper prometteurs comme Will Anderson Jr, Jalen Pitre et Derek Stingley amène de l’enthousiasme.

Sans parler d’énormes attentes, c’est l’année où le paquebot vire de bord.

Prédiction pour 2023: 7-10 (exclus des séries)

Additions clés: Robert Woods (receveur), Devin Singletary (porteur), Dalton Schultz (ailier rapproché), Shaq Mason (garde), Denzel Perryman (secondeur), Shaquill Griffin (demi de coin), Jimmie Ward (maraudeur)

Joueur à surveiller: Le receveur canadien John Metchie a raté sa saison recrue, touché par la leucémie. Dans un groupe de receveurs plutôt verts, il aura la chance de voir du terrain.

Départs clés: Brandin Cooks (receveur), Ogbonnia Okoronkwo (ailier/secondeur), Christian Kirksey (secondeur), Desmond King (demi de coin)

Chiffre à retenir: 4... DeMeco Ryans devient le quatrième entraîneur-chef des Texans en autant de saisons, sans compter Romeo Crennel, qui a assuré l’intérim en 2020.

Titans du Tennessee

(Fiche en 2022: 7-10, exclus des séries)

Getty Images via AFP

LA FIN D’UNE ÈRE

Tout laisse croire que les Titans en sont sur les derniers miles d’une heureuse période lors de laquelle ils ont été transportés par le porteur de ballon Derrick Henry et le quart-arrière Ryan Tannehill, qui a connu une renaissance inattendue.

Tannehill est dans la mi-trentaine et a passé une partie de la dernière saison sur la touche, lui dont le jeu n’avait rien de spectaculaire avant de tomber en morceaux.

Henry a encore une fois été magistral avec 1538 verges au sol et 13 touchés, mais il se rapproche du mur fatidique de la trentaine qui frappe sans pitié à sa position. Son corps n’a jamais été ménagé par son style ni par son utilisation, lui qui a porté la roche 349 fois la saison dernière. La charge devient pratiquement inhumaine.

L’an dernier, les ailiers espacés n’ont généré que 1446 verges et six touchés par les airs. DeAndre Hopkins vient à la rescousse, mais il n’a pas tenu le coup pour plus de 10 matchs depuis 2020.

La ligne à l’attaque et la défense n’inspirent rien de bon, mais cette équipe demeure bien dirigée par Mike Vrabel.

Prédiction pour 2023: 6-11 (exclus des séries)

Additions clés: DeAndre Hopkins (receveur), Andre Dillard et Daniel Brunskill (bloqueurs), Arden Key (ailier défensif), Azeez Al-Shaair (secondeur), Sean Murphy-Bunting (demi de coin)

Joueur à surveiller: Apprenez à épeler ce nom : Chigoziem Okonkwo. À sa première année, l’ailier rapproché a gagné 450 verges avec trois touchés. Il produira encore plus.

Départs clés: Taylor Lewan (bloqueur), Ben Jones (centre), Robert Woods (receveur), Austin Hooper (ailier rapproché), Bud Dupree et David Long (secondeurs)

Chiffre à retenir: 3... Le roi Derrick Henry a été le meneur de la NFL au chapitre du nombre de portées à trois reprises lors des quatre dernières saisons.

Colts d’Indianapolis

(Fiche en 2022: 4-12-1 exclus des séries)

Getty Images via AFP

VENT DE RENOUVEAU

Les Colts se retrouvent dans une situation semblable à celle des Texans sur certains points. Un nouvel entraîneur-chef en Shane Steichen s’amène en ville avec un projet intrigant comme quart-arrière en Anthony Richardson, choisi au quatrième rang au total du dernier repêchage.

Richardson a tout pour terroriser ses rivaux avec ses aptitudes athlétiques, mais sa feuille de route comme passeur est plutôt mince, à l’Université de Floride. C’est cet aspect que les Colts devront développer sans se planter.

Steichen a été instrumental dans le développement de Jalen Hurts à Philadelphie en véritable passeur, ce qui n’est pas à négliger.

Richardson est plutôt bien entouré à l’attaque avec le receveur Michael Pittman et le porteur de ballon Jonathan Taylor. La ligne offensive a cependant mal paru en 2022 après de très belles années au préalable.

En défense cependant, les Colts risquent fort d’en arracher. Il n’y a pas de véritable chasseur de quarts-arrières, sauf si Kwity Paye fait un énorme bond.

La saison devrait être longue et le point central sera le développement du jeune Richardson.

Prédiction pour 2023: 5-12 (exclus des séries)

Additions clés: Gardner Minshew (quart-arrière), Samson Ebukam (ailier/secondeur), Taven Bryan (plaqueur)

Joueur à surveiller: Josh Downs, choix de troisième ronde, est un receveur de petit format, mais les Colts n’ont pas de véritable menace au poste d’ailier inséré et il a une place à prendre.

Départs clés: Matt Ryan (quart-arrière), Parris Campbell (receveur), Bobby Orekere (secondeur), Stephon Gilmore (demi de coin), Yannick Ngakoue (ailier défensif), Rodney McLeod (maraudeur)

Chiffre à retenir: 37... Les Colts ont mené la ligue dans une catégorie peu recommandée, eux qui ont échappé 37 fois le ballon, soit 11 de plus que toute autre équipe de la conférence américaine.

Division Ouest

Le royaume des Chiefs

La division Ouest a été dominée par les puissants Chiefs lors des sept dernières saisons. Chaque année, il y a des raisons de croire que leur règne pourrait être menacé, mais ils sont inébranlables. Les Chargers s’annoncent comme des rivaux coriaces, tandis que les Broncos et Raiders vivent de profonds changements qui pourraient rapporter gros.

Chiefs de Kansas City

(Fiche en 2022: 14-3, champions de division, champions du Super Bowl)

Getty Images via AFP

TOUJOURS ROIS

Ce n’est pas demain la veille qu’on va se faire prendre à prédire le déclin des Chiefs. Quelques embûches de passage? Peut-être, mais tant que Patrick Mahomes et Andy Reid mèneront la barque, il n’y aura pas de noyade.

La grande question dans le cas des Chiefs est la même que l’an dernier. Qui sera en mesure de s’illustrer comme cible de choix pour Mahomes à l’exception bien sûr de Travis Kelce?

JuJu Smith-Schuster a quitté après seulement un an. Kadarius Toney, acquis en cours de saison, peut-il élever son jeu? À sa deuxième année, Skyy Moore peut-il offrir plus après une saison recrue discrète? Après des séjours tranquilles chez les 49ers et les Giants, Richie James peut-il exploser dans cette attaque monstre?

Ces questions, c’est avant tout pour les poolers qui cherchent à savoir qui Mahomes rendra «payant». Parce que chose certaine, cette attaque ne tombera pas à plat.

Il y a quelques changements en défense, mais les joueurs clés demeurent, sauf Chris Jones qui attend toujours son contrat monstre. Il devrait revenir vite.

Prédiction pour 2023: 13-4 (champions de division, séries)

Additions clés: Jawaan Taylor et Donovan Smith (bloqueurs), Richie James (receveur), Charles Omenihu (ailier défensif), Drue Tranquill (secondeur), Mike Edwards (maraudeur)

Joueur à surveiller: Est-ce la recrue Rashee Rice qui sera le nouveau grand coup des Chiefs au repêchage? Le receveur a fait tourner les têtes au camp.

Départs clés: Orlando Brown Jr et Andrew Wylie (bloqueurs), JuJu Smith-Schuster et Mecole Hardman (receveurs), Frank Clark (ailier défensif), Juan Tornhill (maraudeur)

Chiffre à retenir: 3... Patrick Mahomes est le 3e quart-arrière dans l’histoire à revendiquer au moins deux saisons de 5000 verges par les airs, après Drew Brees et Tom Brady.

Broncos de Denver

(Fiche en 2022: 5-12, exclus des séries)

Getty Images via AFP

LE RETOUR DE SEAN PAYTON

Après une pause d’un an, Sean Payton est de retour aux commandes d’une équipe, lui qui a brillé à la barre des Saints de 2006 à 2021. Depuis son arrivée à Denver, il s’est clairement affirmé comme le maître à bord, un ton nécessaire pour extirper les Broncos de leur médiocrité.

L’échec Russell Wilson a été retentissant la saison dernière, mais le vétéran s’est présenté au camp en meilleure forme physique. Payton a toujours été reconnu comme un gourou offensif, et si quelqu’un peut relancer Wilson, c’est lui.

Il a eu le bénéfice de travailler avec Drew Brees, mais il reste que son équipe s’est hissée 12 fois dans le top 10 à l’attaque. Les Broncos sont bourrés de talent au poste de receveur et dans le champ-arrière. Ils ont investi massivement sur la ligne offensive. La défense a été trois fois dans le top 15 lors des quatre dernières années.

Les Broncos, malgré le marasme de l’an dernier, ont perdu neuf fois par sept points ou moins. La chance va tourner avec un vrai pilote dans le cockpit.

Prédiction pour 2023: 10-7 (séries)

Additions clés: Mike McGlinchey (bloqueur), Ben Powers (garde), Samaje Perine (porteur), Frank Clark et Zach Allen (ailiers défensifs)

Joueur à surveiller: Il est intrigant de voir à quel point le porteur Javonte Williams rebondira à sa troisième année. Il n’a joué que quatre matchs la saison dernière avant de subir une grosse blessure à un genou.

Départs clés: Graham Glasgow (garde), Billy Turner (bloqueur), Dre’Mont Jones (plaqueur)

Chiffre à retenir: 7... Lors des sept dernières saisons des Broncos, l’attaque n’a pas marqué plus de 21 points par match en moyenne.

Chargers de Los Angeles

(Fiche en 2022: 10-7, séries)

Photo Getty Images via AFP

TOUJOURS DANGEREUX

Les Chargers doivent vite faire oublier leur fin de saison désastreuse en séries éliminatoires, lorsqu’ils ont ouvert la porte aux Jaguars pour une remontée historique. Le talent est assurément là, mais ils devront éviter leur incessante guigne des blessures et certaines décisions douteuses de l’entraîneur-chef Brandon Staley.

D’ailleurs, Staley se retrouvera vite sur la corde raide si cette équipe ne répond pas aux attentes, lui qui a le luxe de manœuvrer avec un jeune quart-arrière de la trempe de Justin Herbert. Cette fois, il sera épaulé par le coordonnateur offensif Kellen Moore, qui s’est forgé une belle réputation dans les dernières années à la tête de l’attaque des Cowboys.

Si Keenan Allen et Mike Williams peuvent enfin jouer en même temps et éviter l’infirmerie, les Chargers en profiteront.

En défense, Joey Bosa en est un autre qui doit rester sur le terrain pour que le duo avec Khalil Mack atteigne son potentiel. Contre la passe, il y a des trous béants dans la tertiaire, en dehors de Derwin James et Asante Samuel Jr.

Prédiction pour 2023: 9-8 (exclus des séries)

Additions clés: Eric Kendricks (secondeur)

Joueur à surveiller: Les Chargers ne se gênent jamais pour investir au poste de receveur et le dernier espoir en lice est Quentin Johnston, un monstre de 6 pi 4 po.

Départs clés: Matt Feiler (garde), Storm Norton (bloqueur), Drue Tranquill (secondeur), Nasir Adderley (maraudeur)

Chiffre à retenir: 2... Seulement 2 porteurs dans l’histoire ont connu deux saisons de suite d’au moins 10 touchés au sol et 5 par la passe, soit Austin Ekeler et Marshall Faulk.

Raiders de Las Vegas

(Fiche en 2022: 6-11, exclus des séries)

Getty Images via AFP

UN (ANCIEN) NOUVEAU QUART

Des anciens potes se retrouvent à Las Vegas. Le pilote de deuxième année Josh McDaniels misera sur Jimmy Garoppolo, son vieux complice de l’époque des Patriots, pour tenter de relancer les Raiders après les neuf années de Derek Carr.

Garoppolo n’est pas le pivot le plus spectaculaire, mais il a le don de se retrouver du bon côté du pointage avec une éloquente fiche en carrière de 40-17.

Ses succès sont principalement survenus à San Francisco, où il était bien entouré. Chez les Raiders, il besognera avec un solide trio de receveurs (Davante Adams, Jakobi Meyers et Hunter Renfrow) en plus d’un porteur de ballon dynamique, Josh Jacobs.

En défense cependant, les choses se gâtent. Les Raiders ont terminé 29e contre la passe et n’ont pas apporté d’améliorations significatives. Marcus Peters est adepte du gros jeu, mais peut aussi se faire prendre les culottes à terre. Maxx Crosby est démoniaque sur le front, mais l’intérieur de la ligne défensive manque de muscle.

Ça donne l’impression que les Raiders, qui n’ont connu qu’une saison gagnante en six ans, feront du surplace.

Prédiction pour 2023: 7-10 (exclus des séries)

Additions clés: Jimmy Garoppolo (quart-arrière), Jakobi Meyers (receveur), Austin Hooper (ailier rapproché), Marcus Peters (demi de coin), Marcus Epps (maraudeur), Robert Spillane (secondeur)

Joueur à surveiller: Les Raiders ont choisi Tyree Wilson en première ronde dans l’espoir qu’il forme un formidable duo avec Maxx Crosby pour pulvériser les quarts adverses.

Départs clés: Derek Carr (quart-arrière), Darren Waller (ailier rapproché), Denzel Perryman (secondeur), Rock Ya-Sin (demi de coin)

Chiffre à retenir: 2... Dans les 20 dernières années, les Raiders n’ont pris part aux éliminatoires qu’à deux reprises, subissant deux fois la défaite.