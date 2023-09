Des quads bâtis et équipés pour les chasseurs

Depuis quelques années, les différents fabricants de quads ont compris que leurs véhicules pouvaient être très utiles pour les chasseurs et les pêcheurs. Ils ont donc choisi de créer des modèles spéciaux, en plus d’offrir des équipements adaptables sur les modèles existants.

« Il y a longtemps que Polaris produit des modèles spécifiques à la chasse précise le directeur adjoint aux ventes de VR Thetford, Cédric Leblond. Dans le quad, Polaris produit un Sportsman Hunter Edition avec un moteur de 570 cc ou 1000 cc, entièrement équipé pour la chasse. Ils sont de couleur camo. Ils ont des pneus plus agressifs, des pare-chocs, des lumières additionnelles, des supports pour les accessoires de chasse, des supports pour les armes à feu. Ils sont entièrement conçus pour la chasse. Pour le prix, il faut compter à partir de 16 000 $ pour le 570 cc. »

Dans le domaine des autoquads, le modèle le plus populaire, qui a fait ses preuves hors de tout doute chez le manufacturier américain, c’est le Ranger.

« Le Ranger est sans aucun doute notre modèle phare dans le domaine. Il arrive en couleur camo et entièrement équipé avec tous les accessoires pour la chasse, poursuit M. Lebond. Il possède une bonne capacité de remorquage et une boîte capable d’assurer la charge nécessaire pour le transport du gibier. »

Comme pour les quads, la couleur camo est offerte dans tous les modèles. De plus, il n’est jamais trop tard pour ajouter la couleur camo et les accessoires pour la chasse sur un Ranger régulier.

« La compagnie a créé son système Lock and Ride, installable sur tous les modèles. Pour le Ranger de base, avec un moteur de 570 cc, il faut compter 16 919 $ et pour le gros modèle, le XT 1000, il faut compter 23 269 $ », ajoute l’expert.

Petit conseil

Cédric Leblond avait d’ailleurs un petit conseil pour les amateurs de quad qui ne veulent pas nécessairement un modèle de chasse.

« Je leur recommande de choisir la couleur camo qui sera plus résistante aux bris sur la carrosserie, comme les marques laissées par les branches, qui vont être très présentes sur un modèle rouge ou autre. Le camo est une tapisserie et non pas une peinture. Aussi, si quelqu’un se procure un véhicule usagé, nous sommes en mesure de l’équiper entièrement pour la chasse au besoin. Polaris est propriétaire de plusieurs compagnies d’accessoires. »

Il a aussi tenu à rappeler que le modèle 6x6 peut aussi être une option pour les chasseurs, avec sa force et sa capacité de circuler dans des endroits difficiles. En terminant, M. Leblond a mentionné que la compagnie a aussi maintenant un nouveau modèle électrique, le Kinetic. Il peut offrir une autonomie de 130 km avec la grosse batterie de 110 watts. Il possède 145 lb de coupe et une capacité de remorquage de 250 lb.

Pour les plus difficiles

Le fabricant québécois BRP a lui aussi des modèles pour les chasseurs, qui sauront combler les attentes des plus difficiles.

« Pour le quad, nous avons les modèles Outlander Pro Hunting Edition qui peuvent être offerts sur deux plateformes différentes, mentionne Bobby Turgeon directeur adjoint aux ventes terrestres chez Adrénaline Sports. Nous avons le modèle de base avec un 850 cc à partir de 14 000 $ et aussi le modèle monté sur la plateforme G3 qui vient en version de 500 cc ou 700 cc, avec un prix de départ de 15 000 $. »

Photo fournie par BRP

Du côté des autoquads, on retrouve le populaire Defender, qui est un sport utilitaire dont le prix de départ est d’environ 20 000 $. « Toujours avec la couleur camouflage, il peut offrir tout ce que le chasseur veut avec la cabine simple ou double, le chauffage, les vitres électriques ou manuelles et tous les équipements nécessaires pour la chasse comme les supports à armes à feu et des supports pour différents accessoires », enchaîne M. Turgeon.

Le spécialiste a tenu à rappeler que depuis toujours, BRP offre des possibilités d’ajout d’équipements sur les différents autres modèles offerts.

« Nous pouvons véritablement équiper un quad avec des supports à carabines, des pinces pour placer d’autres équipements, des supports à bidons d’essence et plus. Vraiment, l’amateur de chasse peut compter pour nous pour lui fournir le véhicule idéal qui répondra à ses besoins. Notre gamme est complète. »