DUQUETTE, Jean-Guy



C'est avec un profond chagrin que nous vous annonçons le décès de notre père M. Jean-Guy Duquette survenu le 26 août 2023 à l'âge de 88 ans.Il laisse dans le deuil ses trois enfants, JoAnne (Paul), Céline (Daniel) et Pierre (Sonia), la mère de ses enfants Mme Lucille Lauzon, ses petits-enfants, Anouk, Stéphanie, Myriam, Ludovic, Marc-Antoine, Charles et Florence, ses huit arrière-petits-enfants, son frère Roger (Béatrice), ses soeurs Claire (André) et Monique (Camille), autres parents et amis.Il sera exposé le mardi 5 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le mercredi 6 septembre dès 9h à :7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2Les funérailles seront célébrées le mercredi 6 septembre à 11h en l'église La Nativité-de-la-Sainte-Vierge (155 Chemin de St-Jean, La Prairie).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.