Entraves: les Montréalais devront s’armer de patience pendant le long week-end

Le long week-end de la fête du Travail approche à grands pas, mais les travailleurs seront tout de même au boulot sur les chantiers routiers du Grand Montréal forçant les automobilistes à planifier leurs déplacements.

Avec de nombreuses fermetures, les Montréalais pourraient être forcés d’emprunter plusieurs détours dans les secteurs du pont Honoré-Mercier, de l’échangeur Saint-Pierre et de l’autoroute 13.

Ainsi, le pont Honoré-Mercier sera fermé en direction de Montréal de samedi 1 h à lundi 5 h. La circulation se fera donc à contresens sur le pont en direction de la Rive-Sud.

Du côté de l’échangeur Saint-Pierre, les automobilistes devront emprunter un détour en raison de la fermeture de la bretelle menant de la R-138 est à l’A-20 pour la fin de semaine complète, soit de samedi 1 h à lundi 5 h. De plus, deux voies sur trois seront fermées sur la route 138 entre la rue Clément et l’échangeur de samedi 7 h à dimanche 23h causera des ralentissements.

L’autoroute 13 à Laval sera également le terrain d’un chantier alors qu’il y aura une fermeture complète de samedi 23 h à lundi 5 h, entre la sortie des boulevards Samson et Notre-Dame et la sortie suivante dans le secteur du pont Louis-Bisson. La circulation se fera sur la voie de desserte. Une fermeture partielle (deux voies sur trois) entre les boulevards Samson et Notre-Dame pourrait causer aussi des ralentissements.

Finalement, l’autoroute 40 sera complètement fermée les nuits de vendredi à lundi entre la sortie du boulevard des Anciens-Combattants, l’A-20 en direction ouest et l’entrée suivante à Sainte-Anne-de-Bellevue.