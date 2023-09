Garth Snow persiste et signe : John Tavares est un homme avec «tellement de classe»

L’ancien directeur général des Islanders Garth Snow en a ajouté une couche au sujet de l’attaquant John Tavares lors d’un balado diffusé vendredi, affirmant qu’il n’aurait pas dû recevoir les huées des partisans new-yorkais à son retour en ville il y a plus de quatre ans.

Comme il l’avait fait durant une entrevue accordée au quotidien «New York Post» en août, Snow s’est porté à la défense de l’actuel capitaine des Maple Leafs de Toronto dont la signature de contrat, le 1er juillet 2018, cause encore aujourd’hui un ressentiment chez une majorité d’amateurs de Long Island.

«Quand John est revenu [au Nassau Coliseum, le 28 février 2019], l’accueil – ou l’absence d’accueil – qu’il a reçu, ce n’était pas par sa faute. La décision avait été prise de ne pas l’échanger et d’attendre le marché des joueurs autonomes. Ce n’était pas sa décision», a-t-il mentionné au balado «The Cam & Strick Podcast».

«Il ne m’a jamais signifié d’intention d’aller ailleurs et il n’a jamais dit qu’il restait non plus. Les choses que j’entends sur cette histoire sont fausses. C’est un peu frustrant pour John, puisqu’il est une personne avec tellement de classe, et il n’en parlera jamais. Il n’a rien fait de mal», a poursuivi Snow.

Ce dernier a été relevé de ses fonctions de DG en juin 2018, un mois avant le départ de Tavares. Il est demeuré avec les Islanders en tant que conseiller spécial pour la saison 2018-2019. Pendant ce temps, le joueur d’avant des Leafs a inscrit 354 points en 360 parties depuis son arrivée dans la Ville Reine.