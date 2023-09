GIMS à la SuperFrancoFête: représentation parfaite du Québec 2023

GIMS a été tout simplement exemplaire et inspirant pour le Québec – et pour toute la francophonie – ce soir à l’Agora du Port de Québec.

La vedette congolaise de renommée planétaire GIMS a donné une prestation qui représentait parfaitement un Québec moderne, ce soir dans la Vieille Capitale. Jeunes comme vieux; blancs, noirs, arabes, ou latins; tout le monde était réuni et fêtait sous une seule bannière, la francophonie.

Photo Agence QMI, PASCAL HUOT

Les jeux de lumière, les artifices, ainsi que la voix du chanteur sont venus prouver qu’il mérite ses 10M d’auditeurs mensuels sur Spotify et ses milliards de visionnements sur YouTube.

« Un style à la GIMS »

Lors d’une entrevue exclusive, cette semaine, Le Journal a demandé à GIMS de décrire son style de musique, ce à quoi il a répondu; « je crois qu’avec les années on a vraiment réussi à créer un style à la GIMS. »

Sa prestation de ce soir n’a fait que soutenir ses paroles; rares sont les chanteurs-rappeurs, et presque innexistants sont ceux qui n’auraient aucun problème à remplir une salle d’opéra et un bar clandestin à 24h d’intervalle.

Il a bien entendu interprété ses succès tels que Est-ce que tu m’aimes ? , Hola Senorita, ainsi que Wati by night, au grand plaisir d’un Agora qui avait de la difficulté à lui dire au revoir.

Photo Agence QMI, PASCAL HUOT

Sa finale, sur J’me tire, était non seulement à propos en raison du titre, mais aussi visuellement spectaculaire, avec des milliers de confettis qui ont plu sur les admirateurs qui s’entassaient à l’avant-scène.

Le chanteur, certifié diamant à plusieurs reprises, n’a pas craint de pousser des titres plus sentimentaux à son public, et celui-ci lui a redonné de belle façon en pointant des milliers de cellulaires en l’air. Ce fut notamment le cas sur Bella Ciao et Désolé, lors desquels les couples dans l’assistance s’enlaçaient en dansant tranquillement.

Celui qui a été le premier rappeur francophone à remplir le Stade de France n’a pas pris l’Agora du Port de Québec à la légère. En plus de ne pas chanter sur des versions studio de ses morceaux, GIMS était accompagné d’un orchestre, ce qui rendait l’écoute encore plus immersive et originale.

GIMS sera de retour en province le 28 septembre, alors qu’il se produira avec son frère Dadju au Centre Bell.

La Magnifique Shimwa

Photo Agence QMI, PASCAL HUOT

Pour son premier spectacle en français, Magnifique Shimwa, qui se présente aussi sous son nom de scène, Phyk, a assuré la chaussure. Bien qu’elle n’ait que trois titres à son actif, la gagnante de la 7e édition du concours Talents d’Afrique chargée de la première partie de GIMS a bien occupé son moment de gloire, avec entre autres, son titre Pas bête, lors duquel on croyait entendre Beyoncé à l’époque de Destiny’s Child.