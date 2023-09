Khloé Kardashian donne enfin un vrai prénom à son fils de 13 mois

Khloé Kardashian a fait les démarches pour renommer officiellement son fils de 13 mois.

Selon des documents judiciaires obtenus par Page Six, un juge de Los Angeles a accordé le changement de prénom le 30 août, nommant officiellement le bébé Tatum Thompson.

Une source avait raconté au début de l'année que le bambin, né par l’entremise d'une mère porteuse en juillet 2022, était inscrit comme « Baby » jusqu'à ce que Khloé Kardashian pense à « Tatum » comme prénom. La cofondatrice de Good American avait effectivement d'abord inscrit « Baby Kardashian » sur l'acte de naissance de son fils, après avoir eu du mal à lui trouver un prénom qui lui convenait, mais désormais Tatum porte bien un vrai prénom et le nom de famille de son père, le basketteur Tristan Thompson.

Depuis leur séparation, Khloé Kardashian et Tristan Thompson partagent la garde de Tatum et de sa sœur aînée True (cinq ans). Et il n’est pas question de changer, a précisé la star de téléréalité en réfutant, en mai, les rumeurs selon lesquelles elle envisageait de se réconcilier avec le basketteur.

« La plupart (des gens) croient les mensonges parce que c'est le récit qu'ils veulent alimenter. Amusez-vous bien, avait-elle précisé sur Instagram pour dissiper les doutes. Certaines choses sont aussi simples qu'elles en ont l'air. »

Khloe Kardashian a célébré le premier anniversaire de Tatum par un tendre message sur Instagram. « Dieu savait que mon cœur avait besoin de toi. J'avais besoin de ton doux et précieux sourire. J'avais besoin de ton esprit angélique. J'avais besoin d'un amour que toi seul pouvait me donner. » Elle avait aussi posté les premières photos du beau petit garçon.