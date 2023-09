Kyïv exaspérée par les critiques sur sa contre-offensive

La contre-offensive ukrainienne est-elle lente, inefficace, mal préparée ? Face aux critiques plus ou moins voilées, Kyïv s'exaspère et réclame, encore et encore, plus d'armes et de munitions pour gagner la guerre.

• À lire aussi: La Russie est «invincible», dit Poutine à des élèves pour la rentrée scolaire

• À lire aussi: Ukraine: Moscou revendique la prise de «positions clés» près de Koupiansk

• À lire aussi: L'Ukraine revendique une attaque de drones depuis le territoire russe, une première

Depuis un mois, dans ce qui ressemble fort à des fuites organisées, les médias américains citent des responsables militaires à Washington, requérant l'anonymat, critiques de la stratégie ukrainienne.

En substance, ils reprochent à Kyïv une certaine dispersion, qui empêcherait son armée d'engager suffisamment de forces au bon endroit pour enfoncer les troupes russes.

«Récemment, un nouveau récit a commencé à prendre racine (...) notamment de la part de responsables du Pentagone, selon lesquels l'offensive se révèle en réalité une vraie déception», écrivait fin août Lawrence Freedman, du King's College de Londres. «Des questions se posent de savoir si l'Ukraine pourra jamais gagner».

Quand les micros sont ouverts, le ton reste policé. L'offensive «est lente. C'est sanglant, il y a beaucoup de pertes de part et d'autres», a admis auprès de l'AFP le chef d'état-major américain, Mark Milley. «Il est juste de dire que les Ukrainiens ont enregistré un succès partiel jusqu'à présent. Ils ont pénétré au moins dans la première ceinture défensive, ils attaquent la deuxième».

Mais le général polonais à la retraite Boguslaw Pacek a estimé, sur le site internet Biznesalert, que le rythme de la contre-offensive ne permettait «pas d'espérer qu'elle atteigne ses objectifs avant la saison des pluies de cette année».

«Cracher à la figure»

Robert Brieger, le président du comité militaire de l'Union européenne, va même plus loin dans le quotidien Die Welt. «Une victoire militaire de l'Ukraine peut constituer une issue séduisante à cette guerre mais ce n'est pas prévisible».

Jeudi, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba s'est rebiffé. «Critiquer la lenteur de la contre-offensive revient à cracher à la figure du soldat ukrainien qui sacrifie sa vie», a-t-il lancé en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des États de l'UE en Espagne.

«Je suggère à tous ceux qui critiquent de la fermer, de venir en Ukraine et d'essayer de libérer un centimètre carré par eux-mêmes».

Les critiques, de fait, ne sont pas exemptes d'arrière-pensées. À un an de la présidentielle aux États-Unis, «il y a la volonté d'obtenir des résultats assez vite (...) et de montrer que l’aide américaine sert à quelque chose», juge l'historien militaire Michel Goya.

«Les gens (...) essayent souvent d'assigner la défaite à l'un ou à l'autre et il y a beaucoup de disputes entre alliés», confirme l'expert Michael Kofman, dans un podcast sur le site War on the Rocks.

«La stratégie militaire (...) est clairement celle de l'Ukraine (mais) elle est aussi fondamentalement façonnée par le soutien occidental et par ses lacunes», insiste-t-il. «Les deux sont fondamentalement imbriqués l'un dans l'autre».

«La relation reste bonne»

De ce point de vue, l'Ukraine a le mérite de la constance : le président Volodymyr Zelensky n'a cessé de demander plus d'armes à ses alliés.

Dans une de ces campagnes de communication qu'il affectionne, son ministère de la Défense a posté jeudi sur X (ex-Twitter) un clip avec ce commentaire : «Tout le monde est désormais un expert de comment nous devrions nous battre. Rappel poli que personne ne comprend cette guerre mieux que nous».

Et entre deux images de vieilles femmes embrassant des soldats, le clip insiste : «nous voudrions humblement vous rappeler que si on écoutait ce que disaient les non-Ukrainiens en février 2022, nous n'existerions plus. Nous avons besoin de munitions, pas de conseils».

En filigrane se joue la pérennité du soutien occidental. «Il y a une différence fondamentale entre dire que la contre-offensive est lente et dire qu'elle échoue. L'idée de l'échec reprend un argument de Poutine», avertit Phillips O’Brien, professeur à l'université de St Andrews, en Écosse.

Et, au final, Kyïv semble toujours pouvoir compter sur ses alliés. Aucun propos d'un gouvernement ni d'un officier de haut rang ne révèle d'affaiblissement du soutien occidental.

Ivan Klyszcz, chercheur au Centre international pour la défense et la sécurité (ICDS), en Estonie, écarte l'idée d'une «fracture».

«Il y a eu des questions en Ukraine sur à quel point les partenaires de Kyïv partageaient vraiment ses objectifs militaires - c'est-à-dire pleinement rétablir l'intégrité territoriale du pays», explique-t-il à l'AFP.

Certains espèrent peut-être un compromis avec la Russie, quitte à lâcher du terrain. «Mais, jusqu'à présent, ces questions n'ont pas conduit à la défiance et demeurent des inquiétudes d'arrière-plan».

Vendredi, Washington a tenté d'apaiser le débat, saluant «ces dernières 72 heures des avancées notables des forces armées ukrainiennes» dans le sud.

«Critiquer un (pays) partenaire et un ami qui essaie de progresser dans des conditions sanglantes, affreuses, violentes, cela n'est vraiment pas utile», a ajouté John Kirby, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche.