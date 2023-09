La désinformation de Mme Guilbault

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, présentait récemment son Plan d’action en sécurité routière. Avec pour slogan «J’embarque», son plan s’appuie essentiellement sur la répression pour améliorer le bilan routier. Eh bien moi, je n’embarque pas!

Malhonnête

Certes, avec 392 décès en 2022, il s’agit d’une hausse de 13,2% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Mais il est intellectuellement malhonnête que Mme Guilbault se limite à cette statistique sensationnaliste prise hors contexte pour légitimer son initiative.

Entre autres, la ministre cache le fait que le nombre de décès a fondu de 82,3% depuis 1973 alors que le nombre de conducteurs a explosé de 135%.

Et même en se limitant aux cinq dernières années, Mme Guilbault oublie de mentionner que le taux de décès pour 100 000 habitants est resté plutôt stable (4,3 en 2017 vs 4,5 en 2022) et qu’il a nettement baissé depuis 2010 (6,2 vs 4,5).

Elle escamote également la baisse remarquable de 10,4% du nombre total de personnes accidentées, la diminution de 11% des blessures légères, et de 4,2% des blessures graves.

Quant aux décès, il est surprenant qu’ils augmentent alors que le nombre d’accidents diminue. Est-ce la faute aux conducteurs? C’est possible. Mais se pourrait-il également que les secours tardent davantage à arriver? Et vu les déboires du système de santé, se pourrait-il que les accidentés ne reçoivent pas les soins en temps opportun?

Chose certaine, Mme Guilbault ne s’encombre pas de ce genre de questionnement. Exit les nuances et l’effort intellectuel! Elle préfère tromper les Québécois en jouant avec une statistique isolée pour défendre un plan à 186 millions destiné au matraquage des automobilistes alors que le bilan routier global s’améliore.

Manipuler

La désinformation désigne la diffusion intentionnelle d’informations notamment incomplètes afin de manipuler l’opinion publique. Mme Guilbault désinforme donc les Québécois quant au réel bilan routier. Il reste maintenant à déterminer pourquoi.