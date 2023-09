Le ministre Roberge préoccupé par le recul du français

Le ministre québécois de la Langue française, Jean-François Roberge, se dit préoccupé par la situation du français à Montréal et invite tous les Québécois à se responsabiliser face au déclin de son usage dans l’espace public. Quitte, dit-il, à porter plainte.

«Tous les Montréalais, peu importe leur origine, doivent pouvoir vivre et travailler en français, dit-il. Nous avons tous un devoir d’exemplarité en le parlant le plus possible, mais aussi un devoir d’exiger d’être servi en français lorsque ce n’est pas le cas.»

Ce dernier réagissait ainsi aux révélations du Journal concernant la faible présence du français dans l’étiquetage des produits vendus chez Supermarché T&T, une chaîne d’épiceries asiatiques du groupe Loblaws. Répondant aux plaintes reçues, l’Office québécois de la langue française (OQLF) mène actuellement son enquête.

Le ministre Roberge reconnaît que si certains connaissent mal la loi, d’autres peuvent choisir de ne pas s’y conformer. Face à une telle situation, il invite les citoyens s’estimant lésés à le signaler avec courtoisie au responsable, et à porter plainte à l’OQLF advenant que la difficulté persiste.

De passage à Montréal, le ministre annonçait hier une aide financière de 1 500 000$ sur trois ans à la Ville de Montréal pour son projet Valorisation et promotion de la langue française dans la communauté montréalaise, à travers des activités des domaines du sport, de l’économie et de la culture.

«C’est sûr que si on prend la photo aujourd’hui, on peut être insatisfait. Je pense qu’il faut être très lucide, a-t-il dit, avant de poursuivre. Mais les choses vont changer [à ce propos]. Les plaques tectoniques bougent. Et moi, je suis encouragé par ça.»