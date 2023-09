Le promoteur immobilier de Québec Stéphan Huot insolvable pour plus de 1 milliard$

Le promoteur immobilier de Québec Stéphan Huot se place personnellement à l’abri de ses créanciers pour des dettes totalisant la somme colossale de presque 1,2 milliard$.

• À lire aussi: D’autres immeubles liés au Groupe Huot se placent à l’abri de leurs créanciers

• À lire aussi: Le Groupe Mach compte acheter les complexes locatifs du Groupe Huot

• À lire aussi: «Il n’a plus rien»: c’est la fin de l’empire immobilier de Stéphan Huot

Stéphan Huot a déposé jeudi un avis d’intention de faire une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, selon des documents consultés par notre Bureau d’enquête.

L’ampleur des dettes du promoteur, qui se chiffrent à 1,179 milliard, fait de cette procédure d’insolvabilité l’une des plus importantes, en termes de dollars, de toute l’histoire du Québec.

La liste des créanciers déposée au dossier indique que Huot doit 253 millions$ à la firme torontoise Timbercreek Mortgage Servicing, 164,5 millions$ à la Banque Manuvie du Canada, 127,7 millions$ à Portage Capital, 120 millions$ au Fonds immobilier S.H., 100 millions$ à Q-12 Capital, 92,3 millions$ à la Banque Laurentienne et 80,3 millions$ à l’institution financière CMLS.

Gens d'affaires

Des hommes d’affaires bien connus de la région de Québec sont aussi au rang de ceux qui lui font des réclamations financières.

C’est le cas notamment de Michel Cadrin, envers qui Huot affiche des dettes de près de 40 millions$ à travers deux sociétés.

Huot doit 19 millions$ à l’investisseur Daniel Fortier, qui a agi comme endosseur pour lui, et plus de 2 millions$ à Gaston Paradis et une entreprise de gestion à son nom.

Un avocat du cabinet De Grandpré Chait, Me Eric Lasry, affiche pour sa part une réclamation de 2,25 millions$.

En pleine débâcle

Stéphane Huot et ses entreprises, qui comptaient près de 700 employés, sont en pleine débâcle financière depuis le début de l’année.

L’homme d’affaires a notamment perdu dans les derniers mois plusieurs complexes immobiliers, qui totalisent des milliers de logements.

Des filiales du Groupe Huot, dont Millenum Construction et Airmedic, ont également déposé leur bilan en juin et juillet dernier, respectivement.

En avril dernier, notre Bureau d’enquête rapportait que 90 millionnaires, dont 75 de la région de la capitale nationale et 15 de la région de Montréal, font des pieds et des mains pour tenter de récupérer les sommes colossales qu’ils avaient prêtées au groupe Huot.

Ces investisseurs s’étaient fait promettre des rendements mirobolants allant jusqu’à 12%, selon nos informations.