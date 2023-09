Les Alouettes au Temple de la renommée

Lors du match de samedi soir à Montréal, les Alouettes rendront hommage à leurs anciens joueurs, John Bowman, Josh Bourke, Lloyd Fairbanks ainsi qu’aux dirigeants de l’équipe, Jacques Dussault et Larry Smith qui ont été élus au Temple de la renommée du football canadien.

Photos fournies par les Alouettes de Montréal et Pascale Vallée

Lors du même entraînement, sous une pluie torrentielle, on apercevait l’excellent demi-défensif, Marc-Antoine Dequoy. J’étais moi aussi complètement trempé.

Josh Bourke a été une pierre angulaire de la ligne offensive des Alouettes de Montréal pendant neuf saisons. En 2011, il a été nommé le joueur de ligne offensive par excellence de la ligue.

Sous un soleil radieux Danny Maciocia, le directeur général des Alouettes, était présent à l’entraînement.

L’exceptionnel joueur de ligne, John Bowman, a joué 230 matchs en 14 saisons avec les Alouettes. Il a fait partie de neuf équipes d’étoiles d’une division et de deux équipes d’étoiles de la LCF. Ses 134 sacs en carrière le placent au septième rang de l’histoire de la LCF.

Lloyd Fairbanks a joué pendant 17 saisons dans la LCF, dont quatre campagnes avec la formation montréalaise. En 11 occasions, il a été le joueur de ligne offensive par excellence de son équipe.

Larry Smith était le premier choix au repêchage des Alouettes après une brillante carrière à l’Université Bishops. En quatre reprises, dont deux fois en tant que joueur (1974 et 1977) et autant comme dirigeant (2009 et 2010), il a remporté la Coupe Grey avec les Alouettes. Petite anecdote, Larry Smith et son ancien coéquipier Peter Dalla Riva étaient d’excellents joueurs de hockey.

Jacques Dussault, le premier entraîneur francophone de l’histoire de la LCF, a connu une carrière exceptionnelle sur cinq décennies et demie. Une fois ses études universitaires terminées, il a fait une thèse sur le baseball, oui vous lisez bien... le baseball.