Une majorité d'étudiants considèrent l’IA comme de la tricherie

Malgré la popularité fulgurante de l’intelligence artificielle à l’école, la majorité (60%) des étudiants canadiens considèrent son utilisation comme de la tricherie, selon une étude.

Cela ne les empêche toutefois pas d’y avoir recours.

En effet, selon un récent sondage de KPMG au Canada mené auprès de 222 étudiants de 18 ans et plus, ce sont 52% de ceux-ci qui avouent utiliser cet outil.

Les jeunes canadiens croient que «l'utilisation d'outils d'IA générative deviendra une compétence essentielle pour l'avenir», stipule KPMG dans un communiqué.

Parmi les étudiants sondés, près de 9 personnes sur 10 avancent que l’IA générative a contribué à améliorer la qualité de leurs travaux scolaires.

Plusieurs avouent avoir économisé entre 1 et 5 heures de travail scolaire par semaine grâce à l’IA.

La plupart des étudiants disent ne pas connaître les politiques de leur établissement scolaire concernant l’utilisation de cette mesure.

«Si les éducateurs peuvent offrir plus de cours sur l'IA générative, cela aidera les étudiants à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour l'utiliser correctement, de façon responsable et efficace, tant à l'école que dans leur carrière professionnelle», explique C.J. James, associée et leader nationale en Éducation, KPMG au Canada.