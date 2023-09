Blue Jays : Une victoire et un coup de main des Twins

Les Blue Jays sont engagés dans une course folle pour participer aux séries éliminatoires dans la Ligue américaine et ils prendront tous les petits coups de main.

Pendant qu’ils signaient une victoire de 13 à 9 sur les Rockies du Colorado, les représentants de la Ville Reine ont été aidés par les Twins du Minnesota, vendredi. Ceux-ci ont vaincu les Rangers du Texas (75-59), une équipe que les Jays (74-61) peuvent bientôt rattraper au classement.

Toronto doit absolument profiter de sa visite chez les pauvres Rockies (49-85) pour accumuler les victoires. Les hommes de John Schneider ont ouvert la machine en deuxième moitié de rencontre avec huit points à partir de la sixième manche.

La balle a bien voyagé au Coors Field pour les Jays. Brandon Belt, Danny Jansen et Ernie Clement ont frappé des circuits. Pour ce dernier, il s’agissait d’une première longue balle en carrière dans les ligues majeures. Il a également réussi un triple de deux points en neuvième.

Vladimir Guerrero fils, Davis Schneider, Alejandro Kirk et Whit Merrifield ont ajouté des doubles payants dès la septième manche pour augmenter l’avance des visiteurs.

Les Blue Jays disputeront deux matchs de plus face aux Rockies, samedi et dimanche. La formation du Colorado montre le pire dossier de la Ligue nationale cette saison.

Les Rangers neutralisés

Du côté d’Arlington, les Rangers ont été sans réponses face aux Twins, étant limités à seulement trois coups sûrs dans un revers de 5 à 1.

L’équipe du Texas traverse une mauvaise séquence avec 11 revers à ses 14 derniers matchs. Ainsi, elle a perdu quelques plumes au classement et n’a plus que 1,5 match d’avance sur Toronto à la dernière place donnant accès aux éliminatoires parmi les équipes repêchées.

Les Twins (70-65) sont en bonne position au classement de l’Ouest de l’Américaine et jouent avec confiance dernièrement. Joe Ryan (10-8) a gardé les siens dans le match durant les six premières manches et la relève n’a rien donné par la suite.

Pour les Rangers, Max Scherzer a livré une excellente performance en ne permettant qu’un coup sûr en six tours au bâton, mais ce sont les releveurs qui ont flanché. Jordan Luplow, Christian Vazquez et Jorge Polanco ont frappé des circuits aux dépens de Brock Burke (5-3) et Josh Sborz.

Ce fut toutefois un match compliqué pour le Québécois Édouard Julien. À la position de frappeur désigné pour les Twins, il a été retiré trois fois sur des prises en autant de présences à la plaque. Sa moyenne au bâton est passée à ,277, son taux de réussite le plus bas depuis le 9 juillet.