Les Sénateurs ont plusieurs clés du succès pour accéder aux séries

Le mois de septembre maintenant arrivé, l’entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa. D.J. Smith, achève sa planification du camp préparatoire et il importe de veiller à ce que les jeunes de l’équipe puissent braver la tempête dès le premier match de la saison.

Dans la capitale canadienne, la haute direction espère que la plupart des éléments clés demeureront en santé, notamment les gardiens Joonas Korpisalo et Anton Forsberg. Puis, des vétérans comme Claude Giroux et Vladimir Tarasenko devraient fournir une production significative, mais d’autres coéquipiers moins âgés comme Brady Tkachuk et Tim Stützle exerceront de grandes responsabilités à assumer afin de mener le club à bon port.

• À lire aussi: Les Flames ont intérêt à être convaincants s’ils veulent garder Elias Lindholm

• À lire aussi: Une superstition que Sidney Crosby n’est pas à la veille d’abandonner

«Je ne suis pas le meilleur pour parler de ce que nous allons faire. [...] On va s’organiser pour que notre formation soit prête et on veut être en santé. Nous croyons que nos jeunes joueurs ont effectué un pas suffisamment grand pour commencer à faire partie des meilleurs sur une base quotidienne», a déclaré le pilote au quotidien «Ottawa Sun».

«Au bout du compte, tout reste une question de victoires. Il faut trouver des moyens de gagner. Je dois permettre à Tarasenko d’être à son mieux, tout comme Giroux et [Drake] Batherson, et m’assurer que tout le monde soit important.»

Beaucoup d’appelés, mais...

Le camp s’amorcera le 20 septembre et les attentes seront bien claires à Ottawa : jouer en séries, ce que les Sénateurs n’ont pas fait depuis le printemps 2017. Smith en sera à sa cinquième campagne aux commandes et risque de se retrouver sur la sellette en cas d’ennuis sur la patinoire. Il semble bien au fait des objectifs, la tâche s’annonçant assez exhaustive.

«C’est la réalité d’œuvrer au sein d’une bonne équipe, qui peut être très compétitive d’après nous. Si vous regardez l’Association de l’Est, combien de clubs devraient accéder aux éliminatoires ou pensent être proches de se qualifier? Je dirais probablement 14. Ils ont des ambitions, mais seulement huit peuvent entrer», a-t-il souligné.

Sur le plan stratégique, Smith se garde bien de dévoiler toutes ses cartes. Néanmoins, un aspect est primordial à ses yeux et il y portera une grande attention dès le début du camp.

«Nous avons présenté différentes idées afin de posséder davantage la rondelle et de réduire le temps passé dans notre territoire. Nous avons fini en 17e place de la Ligue nationale pour les minutes à l’intérieur de notre zone l’an dernier et nous voulons terminer cette fois dans la première moitié du classement, a indiqué l’entraîneur. Le top 10 serait formidable et pour y parvenir, il faut obtenir le disque plus souvent. On ne peut se défendre toute la partie.»