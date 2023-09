L’intégration des élèves en difficulté devient un problème central en éducation

«La composition de la classe». Voici l’expression douce et inoffensive par laquelle on désigne l’énorme problème de l’intégration ratée des élèves en difficulté dans les classes régulières.

Si vous écoutez une entrevue d’un leader syndical sur les problèmes d’épuisement ou de désistement des enseignants, vous entendrez «La composition de la classe».

Si un directeur d’école vous explique les complexités nouvelles avec lesquelles il doit composer, vous entendrez «La composition de la classe».

Je comprends qu’en 2023, avec la peur de déplaire et l’obligation d’être inclusif, chacun puisse faire attention au choix des termes. La composition de la classe, c’est doux, doux, doux. Mais il y a quand même une dose d’hypocrisie à éviter ainsi de nommer les réels problèmes.

Intentions nobles

L’intégration des enfants avec des difficultés d’apprentissage ou des problèmes de comportement découlait d’une bonne intention. On voulait éviter que des jeunes se sentent exclus dans le monde scolaire. On croyait accroître les chances de réussite de ces enfants, qui vivent des défis particuliers, en les intégrant dans une classe régulière.

Or cette intégration fut exécutée dans un grand mensonge. Les enseignants devaient avoir de l’aide pour prendre en charge ces élèves qui requièrent plus d’attention et de temps. Des orthopédagogues, des psychoéducateurs et d’autres spécialistes devaient arriver en renfort pour assurer la réussite de l’opération.

L’aide n’est jamais venue, ou disons qu’elle n’est jamais arrivée dans les proportions nécessaires. Les enseignants se retrouvent laissés à eux-mêmes avec des classes ingérables. Un élève est violent, l’autre crie en classe, celui-ci est dyslexique et celui-là souffre d’un trouble d’attention qui le rend incapable de suivre.

Les turbulents dérangent ceux qui peinent à apprendre. Tout le groupe est retardé, les meilleurs élèves s’ennuient et le prof finit l’année en épuisement professionnel. Je caricature à peine, c’est le genre de témoignages qu’on entend.

Réussite inclusive?

Ce qui devait être l’expérience de la «réussite inclusive» dans nos écoles a plutôt l’air d’un triste échec.

Ce problème touche durement les enseignants, mais pas seulement eux. Je ne crois pas qu’on rende service aux élèves non plus. Pour ceux qui connaissent des difficultés mineures, ça va. Mais ceux qui ont de grandes difficultés ne sont pas plus avancés.

On dira qu’ils ont eu la chance d’être inclus dans le groupe régulier. Or, quand tu n’arrives pas du tout à suivre la parade, tu finis par être exclu quand même. Et que dire des cas où ça conduit au décrochage?

Ceux qui soulèvent le problème de «la composition de la classe» touchent un problème réel. Certains soutiennent même que c’est l’enjeu numéro un de la prochaine négociation.

Je les invite à utiliser les vrais mots, à décrire les véritables situations et à poser les vraies questions. Une société qui n’a pas le courage de nommer un problème n’est pas sur le chemin pour le régler.