Montérégie : 9 activités variées pour profiter de la fin de l’été

L’été tire peut-être à sa fin, mais vous êtes déterminé à en profiter jusqu’à la dernière seconde ? D’un circuit à vélo à une randonnée en nature, en passant par une journée gourmande, la Montérégie est la destination idéale pour partir à l’aventure à deux pas de Montréal.

Que ce soit pour sa culture, son patrimoine, ses saveurs locales et son grand air, le vaste territoire de la Montérégie vous propose plus de 11 000 km2 d’attraits et de découvertes pour profiter des petits plaisirs de l’été et de l’automne en famille ou entre amis.

Planifiez une sortie en plein air

Pour vivre le meilleur de la saison estivale jusqu’à la toute fin, profitez de chaque occasion où le soleil est de la partie pour planifier des activités familiales à l’extérieur. Bonne nouvelle : l’offre est aussi amusante que variée dans la région de la Montérégie !

Crédits : Tourisme Montérégie / Gaëlle Leroyer - Parc national du Mont-Saint-Bruno / Tourisme Montérégie

Goûtez les saveurs locales

Après une journée à l’extérieur, laissez-vous tenter par une petite virée gourmande à la découverte des produits locaux. La région regorge de vignobles, de microbrasseries, de cidreries, de restaurants et de boutiques gourmandes où vous régaler.

3 sorties gourmandes à essayer Un arrêt chez Terre à boire : Cette ferme brassicole de Saint-Blaise-sur-Richelieu cultive et transforme ses grains biologiques en bières et spiritueux. Pour la saison estivale, elle accueille la cantine Bika avec un délicieux menu qui met l’accent sur les récoltes de saison. En savoir plus Une virée sur la Route des cidres : Sur une distance de 140 km, cette route gourmande vous propose de boire local en vous arrêtant dans 9 cidreries où des produits d’exception n’attendent que vos papilles. En savoir plus Une visite à la Fromagerie au Gré des Champs : Du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, cette ferme spécialisée vous invite à venir saluer les vaches et goûter les fromages au lait cru certifiés biologiques fabriqués sur place de manière artisanale. En savoir plus

Crédits : Charles Briand / Tourisme Montérégie

Préparez une fin de semaine sportive

Rien de mieux que de bouger en famille afin que le plaisir soit au rendez-vous ! Que vous ayez envie d’une activité tout en douceur ou de faire grimper le niveau d’adrénaline, la région vous offre un vaste terrain de jeux.

D’ailleurs, saviez-vous que la Montérégie possède un réseau cyclable de 1 000 km qui est presque entièrement asphalté ? De quoi ravir les amateurs de vélo de tous les âges !

Crédit : Tourisme Montérégie / Mont Rigaud – Ski – Vélo de montagne / Arbraska

Située à moins d’une heure de Montréal, la belle région de la Montérégie vous invite à profiter des dernières journées de l’été et de l’arrivée de l’automne pour vous offrir une escapade dépaysante et amusante !