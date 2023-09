Montréal: Un adolescent manque à l’appel

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est à la recherche d’un adolescent porté disparu depuis le 10 juillet dernier dans l’arrondissement LaSalle.

Boubacar Diallo, 16 ans, mesure 173 cm (5 pieds 8 pouces) et pèse 59 kg (130 livres). Il a les cheveux et les yeux noirs, les oreilles percées et s’exprime en français.

Sa famille craint pour sa sécurité.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.