Peu matinal, Régis Labeaume accepte quand même de se joindre à l’équipe de «Salut Bonjour Week-end»

Bien qu’il ne soit pas lève-tôt de nature, Régis Labeaume a accepté un mandat de commentateur à Salut Bonjour Week-end à compter du samedi 16 septembre parce que l’émission est présentée depuis Québec.

«Je déteste me lever à cette heure-là! Il va falloir que je prenne quelques cafés, car je suis lent le matin, moi!»

Ce qui a fait la différence, c’est que l’émission se déroule dans la ville qu’il a dirigée pendant 14 ans, de 2007 à 2021. «Il faut encourager les productions qui se font à Québec», a-t-il mentionné, ajoutant que les médias ne sont pas une seconde carrière pour lui. «C’est du parascolaire de retraité!»

L’homme de 67 ans a même demandé que ses interventions aux côtés de l’animatrice Eve-Marie Lortie soient insérées le plus tard possible dans l’émission, a-t-il avoué dans un éclat de rire.

Il arrive de 10 jours en Floride où il retournera cet hiver et il visitera le Maroc en novembre. «Le professionnel, c’est quand il y a de la place entre les loisirs. J’ai refusé des émissions régulières, à Montréal. Je ne veux pas être disponible tous les jours.»

Deux ans après avoir quitté la mairie de Québec, Régis Labeaume dit «mordre dans la vie comme un fou». Même s’il est retraité et qu’il a ralenti la cadence, il demeure néanmoins au cœur de l’actualité à titre de collaborateur et d’analyste au sein de plusieurs groupes médiatiques.

Pas une belle-mère

Mais attention, Régis Labeaume ne jouera pas à la belle-mère en commentant les dossiers de son successeur à la mairie de Québec, Bruno Marchand, à Salut Bonjour Week-end. Nous l’avons testé, et il a effectivement refusé de parler du dossier du tramway. «Je n’en pense pas moins, mais je n’ai rien à dire! J’aurais détesté ça si Jean-Paul L’Allier avait joué à la belle-mère pendant que j’étais maire, alors je ne le fais pas. Il a été très élégant et je vais me comporter de la même manière.»

Du plaisir avec Eve-Marie Lortie

Pour ce qui est de sa collaboration à Salut Bonjour Week-end, Régis Labeaume s’attend à avoir beaucoup de plaisir avec Eve-Marie Lortie.

«Il faudra voir avec elle ce qu’on aborde comme sujets, mais je vous dirais que ça ne m’inquiète pas beaucoup. Juste faire une revue de la semaine dans mon style, on devrait être bons! Je peux parler de politique européenne, de sport, en passant par la littérature et même de Metallica. Je suis assez versatile.»

Plus détendu, plus serein même que pendant ses 14 ans de politique municipale, Régis Labeaume profite de la retraite au maximum, heureux d’avoir du temps pour réfléchir, lire et profiter des petits bonheurs de la vie. «J’ai bien du plaisir, je fais une belle vie.» Au moment de l’entrevue, vendredi, il était d’ailleurs impatient de commencer la lecture d’un des trois livres qu’il venait d’acheter.