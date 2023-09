Quand la famille perd son gouvernail

On est quatre enfants dans ma famille, mais on pourrait se demander si on a été élevés par les mêmes parents tellement on est différent l’un de l’autre. Originaires de Montréal, on est allés vivre dans le nord du Québec quand notre père a été muté pour son travail.

Comme on a tous fait des études universitaires, Québec a accueilli un de mes frères et ma sœur, alors que pour moi et mon autre frère, ce fut Montréal. C’est aussi dans ces deux villes que nous nous sommes installés professionnellement et que nous avons fondé nos familles ensuite. C’est notre mère qui créait les ponts entre tout le monde.

Jusqu’au décès de notre père en 2017, on se voyait chez eux. Puis quand elle a cassé maison l’année suivante, ma mère est venue vivre chez moi, puisque contrairement aux autres, je n’ai pas d’enfants et qu’elle s’entendait bien avec mon mari.

De 2018 à 2020, les réunions familiales se sont donc faites chez nous, et je crois qu’elles se sont bien déroulées, même si l’atmosphère était différente de chez nos parents. Puis il y a eu la pandémie qui nous a isolés les uns des autres, et en 2022, juste à la limite du retour à une vie normale, notre mère est décédée.

Je crois avoir fait les choses correctement pour les funérailles et l’enterrement, mais on dirait que depuis, je ne parviens pas à recréer de cohésion entre nous. Comme si personne n’avait envie de maintenir les liens. Mon conjoint qui n’a jamais eu de lien fort dans sa famille n’est pas troublé par ce fait et me dit de ne pas m’en faire, que le temps va arranger les choses et qu’avec leurs enfants qui vont quitter les nids familiaux, mes frères et ma sœur vont sentir le besoin de se ressouder entre eux.

En ma qualité d’aînée, ce fut à moi de régler la succession, et je crois avoir fait les choses équitablement pour tout le monde. Pensez-vous que sans m’en rendre compte, j’aurais fait quelque chose qui les a blessés ? J’aimerais tellement prendre la suite de ma mère comme liant familial.

Une aînée aimante de ses frères et sœur

Vous ne serez jamais votre mère. Prenez-en acte pour ne pas vous faire souffrir inutilement. C’est elle qui vous a portés et mis au monde, et qui avait en elle cet instinct du « comment faire » pour ramener ses petits au nid.

Souvenez-vous également de ce que vous me dites en début de lettre « On est quatre enfants dans ma famille, mais on pourrait se demander si on a été élevés par les mêmes parents tellement on est différent l’un de l’autre ». Avec une telle prémisse, c’est normal qu’un lien se distende quand l’élément liant, soit votre mère, disparaît.

Mais tout ça n’est pas une raison pour lâcher prise et abandonner le bateau de votre famille. Il faut juste cesser de vous en faire avec ce qui semble être de l’indifférence de la part des autres, et continuer à espérer que la prophétie de votre conjoint se réalise.