Royaume-Uni: un Égyptien condamné à 3 ans de prison pour avoir piloté un bateau de migrants

Un Égyptien, qui s'était pris en photo en train de piloter un bateau de migrants traversant la Manche, a été condamné vendredi à 3 ans et deux mois de prison par un tribunal britannique qui l'a jugé coupable d'aide à l'immigration illégale.

Reda Hamoud Abdurabou, 25 ans, qui était jugé par le tribunal de Salisbury (sud de l'Angleterre), a été arrêté à son arrivée au Royaume-Uni après avoir traversé illégalement la Manche en juillet 2022.

Sur son téléphone, saisi par les autorités britanniques, ont été retrouvés des selfies, le montrant en train de piloter le bateau pneumatique.

Cet homme «a pris en charge une petite embarcation dangereusement surchargée, dans laquelle se trouvait une cinquantaine de migrants», a écrit le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

«Les photos ont été prises peu avant l'interception du bateau pneumatique par les forces aux frontières et montrent (Reda Hamoud) Abdurabou posant avec sa main sur la barre tandis qu'il dirige le bateau vers le Royaume-Uni», a ajouté le ministère.

«Mettre des vies en danger en faisant traverser la Manche à des hommes, des femmes et des enfants dans des canots pneumatiques ne sera pas toléré et nous continuerons à travailler sans relâche pour mettre fin à ces traversées totalement inutiles et veiller à ce que les responsables soient mis derrière les barreaux», a commenté le secrétaire à l'Immigration, Robert Jenrick.

Reda Hamoud Abdurabou a été condamné pour aide à l'immigration illégale au Royaume-Uni et tentative d'entrée illégale dans le pays.

Le premier ministre conservateur Rishi Sunak a érigé en priorité la lutte contre l'immigration illégale et promis d'arrêter les traversées de la Manche, qui ont fortement augmenté ces dernières années.

Plus de 20.000 migrants sont arrivés sur les côtes anglaises en 2023.

Le gouvernement a adopté plusieurs mesures controversées, dont l'interdiction pour les personnes arrivées illégalement de demander l'asile. Il veut de plus envoyer les migrants d'où qu'ils viennent vers le Rwanda, un projet bloqué par la justice.

Malgré ces mesures, le nombre de demandeurs d'asile en attente d'une décision a atteint un nouveau record fin juin au Royaume-Uni (plus de 175.000), le système ne parvenant pas à absorber les arrivées.