Suspension de l’IIHF : Ivan Fedotov et la KHL s’en fichent

Visiblement, la Ligue continentale de hockey (KHL) semble se foutre éperdument des sanctions imposées par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) dans le dossier Ivan Fedotov, car le gardien était en uniforme pour le match inaugural de la saison du CSKA Moscou, vendredi.

Même si l’IIHF a puni à la mi-août l’athlète de 26 ans, qui a reçu une suspension valable du 1er septembre au 31 décembre pour toute rencontre nationale et internationale, celui-ci se trouvait sur la patinoire pour le duel contre l’Ak-Bars de Kazan. Fedotov avait précédemment signé un contrat de deux ans avec la formation moscovite malgré son entente d’un an paraphée en 2022 avec les Flyers de Philadelphie, dans la Ligue nationale (LNH). La fédération a jugé il y a quelques semaines que le pacte conclu avec l’organisation de la Pennsylvanie est valide.

Or, le grand patron de la KHL, Alexei Morozov, a une autre perception des faits, même s’il avait indiqué lundi que le gardien n’allait pas jouer cette semaine. Il aura donc la possibilité de défendre la cage de son équipe russe jusqu’au 31 décembre.

CSKA's starting goalie for tonight's game — Ivan Fedotov. pic.twitter.com/XKV51jlsw7 — KHL (@khl_eng) September 1, 2023

«Le CSKA a soumis une demande pour le match en incluant Fedotov. La KHL a accepté celle-ci et il participera à la partie aujourd’hui [vendredi], a-t-il déclaré, tel que rapporté par le média RIA News. La ligue et le CSKA ne sont pas d’accord avec la décision de l’IIHF, qui réduit les droits des Russes à travailler. Nous vivons à partir des lois de la fédération russe, nous ne violons pas les règles de l’IIHF et nous continuons à suivre notre politique des transferts.»

Autres suspensions à prévoir

Aussi, plusieurs s’interrogent sur la suite que prendre le dossier. Faut-il s’attendre à des pénalités contre le circuit et le club de Moscou? À ce propos, l’IIHF devrait réagir promptement. Et c’est sans compter les interactions avec la LNH qui devraient emprunter un ton davantage sévère. Sauf que Morozov ne semble pas s’en formaliser.

«Le verdict de permettre à Fedotov de jouer ne mènera pas à de mauvaises relations entre la fédération nationale et l’IIHF», a-t-il dit.