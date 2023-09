Ukraine: Moscou revendique la prise de «positions clés» près de Koupiansk

La Russie a affirmé vendredi s'être emparée «positions clés sur des hauteurs» près de la ville de Koupiansk dans l'est de l'Ukraine, un secteur du front sur lequel ses troupes sont à l'offensive depuis plusieurs semaines.

«En direction de Koupiansk, la position tactique des unités du groupement de troupes "Ouest" a été améliorée par la prise de bastions ennemis et de positions clefs sur des hauteurs», a déclaré le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Plus tôt dans la journée, les autorités régionales ukrainiennes avaient fait état de frappes sur les localités de Borova, Koupiansk et Kislivka, «soumises à des attaques d'artillerie et de mortier».

La Russie a déployé d'importants moyens pour reprendre la main sur le secteur de Koupiansk reconquis par l'Ukraine l'an dernier et selon Ilia Ievlach, le porte-parole du commandement Est de l'armée ukrainienne, 45 000 de ses soldats y sont massés.

L'armée russe a assuré ces derniers jours qu'elle avançait dans la région, le ministère britannique de la Défense estimant que les gains territoriaux ukrainiens dans le sud pouvaient la tenter de décupler ses opérations offensives notamment vers Koupiansk.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense Ganna Maliar a reconnu ces derniers jours des combats «très intenses» dans la zone de Koupiansk où trois personnes sont mortes dans des bombardements dans les environs de cette ville. Début août, des responsables ont appelé la population vivant à proximité de Koupiansk à partir.

Après des mois consacrés à constituer des stocks d'armements occidentaux, l'armée ukrainienne a déclenché en juin une vaste opération militaire dans le sud et l'est pour reconquérir les terres occupées.

Les troupes russes ont de leur côté passé l'hiver et le printemps à fortifier leurs positions, avec des tranchées, des pièges antichars et des champs de mines sur des centaines de kilomètres.