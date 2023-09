Un autre Québécois déjà dans la mire de la NFL

Pendant que trois joueurs québécois s’apprêtent à amorcer leur saison dans la NFL, un autre pourrait suivre leur sillon dans quelques mois. Pour le secondeur Geoffrey Cantin-Arku, dont la saison débute aussi dans la NCAA, c’est le moment de briller, tandis que les dépisteurs du circuit Goodell l’épient déjà.

Cantin-Arku, qui portait les couleurs des Élans de Garneau avant d'aller aux États-Unis, saute sur le terrain samedi pour le premier match des Tigers de l’Université de Memphis. Pour lui, c’est l’année de vérité qui s’amorce, puisqu’il sera admissible au prochain repêchage de la NFL en avril.

Déjà, lors des entraînements printaniers de sa formation universitaire, pas moins de 18 équipes de la NFL se sont rendues sur son campus pour l’observer.

«Je sais que la NFL est là présentement. Il y a beaucoup de recruteurs qui sont venus me voir pendant les pratiques, mais j’essaie de rester au jour le jour et d’espérer le meilleur pour la suite. Mon nom est là, il circule. Maintenant, c’est à moi de faire au mieux avec cette opportunité», a parfaitement résumé l’athlète de Lévis, en entretien avec Le Journal.

Près du rêve

Cantin-Arku n’est pas du genre à se défiler. Il sait que cette saison, sa deuxième à Memphis après trois années à Syracuse, est celle qui le définira aux yeux des décideurs du circuit Goodell.

«C’est mon rêve de petit gars, a-t-il laissé tomber. Je me souviens encore quand je suis arrivé à Syracuse et que des dépisteurs de la NFL venaient voir des gars comme Andre Cisco, qui est maintenant maraudeur pour les Jaguars, ou Ifea Melifonwu, qui est avec les Lions. Ces gars-là étaient des inspirations pour moi, et de voir que j’en suis rendu à cette étape-là, ça me rend énormément fier.»

Des attentes énormes

La saison dernière, Cantin-Arku a bien paru à ses premiers véritables pas comme partant au poste de secondeur intérieur avec 76 plaqués, 1,5 sac du quart et une passe rabattue.

Pour mener l’opération de grande séduction à bien, il est conscient qu’il devra connaître une dernière année exceptionnelle.

«Les attentes que j’ai envers moi-même et celles que mes entraîneurs ont sont énormes. Beaucoup d'yeux sont tournés vers moi. Je suis un pilier de la défense cette année et mon rôle est beaucoup plus gros que la saison dernière», a-t-il constaté.

Une position difficile

L’autre défi qui attend Cantin-Arku, c’est la position à laquelle il évolue. Historiquement, un seul joueur québécois a fait sa place dans la NFL comme secondeur, soit le Montréalais Brian Forde, qui a été un joueur de soutien avec les Saints, de 1988 à 1991.

«Cette position est tellement différente de celle qu’on apprend à la maison avec 12 joueurs et un terrain plus long. Ici, c’est vraiment plus downhill et tu es comme le quart-arrière de la défense.

«Ça m’a pris du temps à bien jouer la version américaine de ma position et je pense que ça explique pourquoi on ne voit pas vraiment de secondeurs du Canada dans la NFL. La game est tellement différente. Si je deviens un rare secondeur du Québec à pouvoir le faire dans la NFL, ça voudrait tout dire pour moi.»

Le repêchage de la NFL se déroulera à Detroit, du 25 au 27 avril prochain.

Un championnat à remporter avant de partir

PHOTO FOURNIE PAR TIGERS DE L'UNIVERSITÉ DE MEMPHIS

Ce serait mal connaître Geoffrey Cantin-Arku que de croire que sa tête est déjà dans la NFL. Le premier cadeau qu’il souhaite s’offrir à lui-même et à son programme, avant le grand départ, c'est rien de moins qu’un championnat de conférence.

Les Tigers de Memphis évoluent dans la conférence AAC et font partie des favoris pour l’emporter, avec d’autres programmes comme SMU, UTSA, Florida Atlantic et les champions en titre, Tulane.

Même si son avenir professionnel se rapproche de plus en plus, le jeune homme voit les choses avec sagesse.

«Le football reste un sport de contact et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Pour le moment, cette saison est la seule qui m’est promise. Oui, je veux me rendre dans la NFL et selon moi, je vais y arriver, mais j’essaie de ne pas trop y penser. Mon focus présentement est sur le fait de gagner un championnat avec Memphis», a-t-il assuré.

«Sérieusement, on a une solide équipe. Ce sera nous, SMU ou une autre école, mais on est dans le top de la conférence. On a un seul but et c’est de gagner la conférence. La barre ne peut pas être plus basse. All in, c’est notre slogan à Memphis», a-t-il insisté.

Un rôle de leader

Puisqu’il en est à sa cinquième année universitaire, les Tigers n’hésitent pas à en mettre davantage sur la planche de travail du Québécois.

«C’est ma dernière saison et je l’approche plus en tant que leader. J’essaie d’amener l’équipe ensemble et les jeunes vers l’avant pour être sûr que tout le monde est prêt. Il y a des statistiques que je vise au niveau de mes attentes personnelles, mais je veux avant tout gagner. Je vais tout donner pour mettre mon équipe dans la meilleure position possible», a-t-il affirmé.

Chapeau, Bergeron!

Par ailleurs, Cantin-Arku observe avec admiration les premiers pas dans la NFL de son grand ami et ancien coéquipier à Syracuse Matthew Bergeron. Le joueur de ligne offensive s’est taillé un poste de partant avec les Falcons.

«Il est incroyable! C’est très inspirant, surtout que Matthew, pour moi, ce n’est pas qu’un joueur québécois. C’est surtout mon ami. Je l’ai vu travailler et se donner à fond depuis qu’on est partis aux États-Unis. De le voir enfin vivre du football et être partant dans la NFL lors de son premier match, je lui lève mon chapeau.»