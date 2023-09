Un hommage à Mitsou en 10 photos pour son 53e anniversaire de la part de sa soeur Abeille

Pour les 53 ans de Mitsou, Abeille Gélinas a tenu à lui rendre un hommage en 10 clichés représentant autant de facettes de sa célèbre grande sœur.

À l’occasion de l'anniversaire que Mitsou célèbre aujourd'hui, la DJ a publié un carrousel de photos de la chanteuse et animatrice à travers les années.

« Vous percevez probablement ma sœur en tant que...: Artiste/avant-gardiste », écrit-elle sous une photo de Mitsou plus jeune portant les cheveux courts et rouge.

« Femme d’affaires accomplie », sous une superbe photo récente de Mitsou.

« Mère de famille », sur une photo d’elle et ses enfants.

« Icône de séduction », où on la voit plongée dans un lac.

« Mais saviez-vous qu’elle est aussi une ... femme sauvage qui n’a pas peur de danser dans la boue sous la pluie? », poursuit-elle. « De mettre l’image que les gens peuvent avoir d’elle pour monter sur scène et se défouler? She’s all that and soul much more ».

L'entrepreneure de 44 ans ajoute « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mitsou Gélinas, ma sœur, une femme, une amie INCROYABLE qui n'a pas fini de vous inspirer et de vous épater avec toutes ses facettes. »