Un mocassin de bébé vieux de 200 ans raconte l’histoire du village sous l’échangeur Turcot

Ce fragile mocassin est un rappel émouvant des premiers pas d’un bébé. Découvert en 2016, l’humidité et les sols argileux sous l’actuel échangeur Turcot ont aidé à sa préservation exceptionnelle pendant près de deux siècles!

L’usage du mocassin (de makisin en anishnabe (algonquin), qui signifie «chaussure») par les colons français est l’un des exemples les plus éloquents d’emprunt aux coutumes vestimentaires des Premiers Peuples.

Souple et adaptable selon la saison, le mocassin est nettement supérieur aux rigides chaussures françaises ou aux sabots de bois, notamment pour les déplacements en raquettes ou encore pour marcher dans les champs fraîchement retournés.

Très rapidement, ce soulier de tous les jours n’est qu’enlevé sur le parvis de l’église, où l’habitant se chausse de ses «bottines du cordonnier» avant de paraître devant Dieu.

Un métissage canadien

Jusqu’à la période industrielle, seuls les cordonniers ont le droit et l’expertise pour produire les «vraies» chaussures. De conception plus élémentaire, le mocassin ne se qualifie pas comme un véritable soulier, ce qui permet aux tanneurs, mais aussi aux simples habitants, de les confectionner.

Il n’est pas rare de trouver dans la maisonnée canadienne un petit atelier pour la fabrication de mocassins et de bottes. Comme chez les Autochtones, le cuir d’orignal est utilisé, mais aussi celui d’animaux d’élevage, d’où son surnom «soulier de bœuf».

Rembourrées de fourrure ou de laine en hiver et agrémentées de rebords de chaque côté pour ressembler à une botte, ces chaussures de cuir tanné et huilé se révèlent plus étanches que leurs cousines autochtones, bien que leur allure soit nettement moins raffinée. Cette imperméabilité aide à leur préservation en contexte archéologique.

Pour ce petit mocassin de bébé, il aurait été vraisemblablement fabriqué par un tanneur, comme il a été retrouvé sur un site de rejet d’activités de tannage à l’intérieur d’un bâtiment du Village-des-Tanneries datant d’entre 1750 et 1838.

Creative Commons 4.0 (by-nc-nd) © Ministère des transports et de la Mobilité durable

À la tannerie des Rolland

Bien irrigué par le ruisseau Glen, Saint-Henri est l’emplacement parfait pour l’établissement d’une tannerie, et cela, dès la fin du XVIIe siècle! Sur le chemin entre Lachine et Montréal, les commerçants des Pays-d’en-Haut y amènent leurs fourrures: la matière première pour la fabrication du cuir.

D’autres ressources nécessaires pour les activités de tanneries sont accessibles grâce au petit lac Saint-Pierre, où l’on trouve des dépôts de marne et de tourbe pour la fabrication de chaux, mais aussi de la pruche, une espèce d’arbre fréquente dans les zones marécageuses et très utile pour la confection de tannin.

L’un des pionniers sur place est Gabriel Lenoir, dit Rolland (1688-1751). Ambitieux, le jeune apprenti tanneur forme un formidable clan familial, dont les membres sont presque tous spécialisés dans les métiers du cuir.

Graduellement, de nombreux selliers, fabricants de harnais, cordonniers et bien d’autres s’établissent à Saint-Henri, créant ainsi le plus grand village préindustriel au pays dans la première moitié du XIXe siècle.

BM099-1_1-258 © Archives de la Ville de Montréal

Quel avenir pour les artefacts du Village-des-Tanneries?

En 2018, Le Journal publiait une impressionnante reconstitution 3D du village en 1781.

S’il n’a pas été préservé, le site archéologique du Village-des-Tanneries a été minutieusement cartographié, comme le montre cette modélisation conçue par la firme Archéos.

Les 130 000 artefacts découverts lors des fouilles constituent l’une des plus précieuses collections de notre patrimoine archéologique québécois. Mais beaucoup reste à faire pour rassembler la collection, la cataloguer et la documenter ainsi que pour restaurer les objets les plus fragiles comme ce petit mocassin.

Ce travail de l’ombre est essentiel avant de pouvoir admirer ces remarquables trouvailles dans les vitrines des musées et d’en connaître leur histoire fascinante!

Pour en savoir plus, visionnez ce court documentaire de l’ONF où le capitaine Théodore Harvey de l’Isle-aux-Coudres montre chaque étape de la fabrication artisanale de mocassin et de bottes de cuir.