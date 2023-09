Une bataille à gagner sur la ligne de mêlée entre les Alouettes et les Lions

Le duel prévu samedi soir entre les Alouettes et les Lions de la Colombie-Britannique, au stade Percival-Molson, met naturellement à l’affiche les quarts Cody Fajardo et Vernon Adams fils. Le résultat du match pourrait toutefois se décider sur la ligne de mêlée.

Dans la défaite de 35 à 19 subie par les Alouettes, le 9 juillet, à Vancouver, Fajardo avait subi sept sacs, dont deux par le Québécois Mathieu Betts.

«C’est une bonne opposition sur papier et les joueurs de ligne défensive des Lions ont très bien fait, la dernière fois qu’on a joué contre eux, a convenu Pier-Olivier Lestage, joueur de ligne offensive des Alouettes. On communique maintenant mieux et je pense que nous formons une meilleure ligne offensive qu’on ne l’était plus tôt dans la saison.»

«Sur la ligne de mêlée, il faut vouloir plus que le gars qui est devant toi et il faut s’imposer physiquement, montrer du caractère et de la hargne, a pour sa part noté le vétéran Kristian Matte. Les Lions ont un très bon front défensif, ce sont des gars qui peuvent faire différentes choses dans une situation de deuxième essai et plusieurs verges à franchir. Il faudra s’assurer de les limiter, particulièrement dans ces moments-là. L’objectif est d’aborder le match avec confiance.»

Chez les porteurs de ballon, il faut s’attendre à ce que William Stanback vienne prêter main-forte pour bloquer des joueurs de la ligne défensive des Lions. C’est le pari que semblent avoir pris les entraîneurs des Alouettes, laissant par ailleurs de côté Walter Fletcher pour cette confrontation.

Embêter Vernon Adams fils

Si la ligne offensive des Alouettes voudra faciliter la tâche à Fajardo, l’unité défensive a l’occasion d’embêter Adams fils, un quart-arrière qu’elle connaît très bien. L’ancien des Alouettes a réussi 17 passes de touché depuis le début de la saison, amassant par ailleurs près de 300 verges de gains par match. Il a subi 11 interceptions, mais six d’entre elles ont eu lieu lors d’une seule et même partie contre les Argonauts de Toronto, début juillet. Depuis, Adams fils protège plutôt bien le ballon.

Lors du plus récent duel face aux Alouettes, le quart des Lions avait complété 21 passes en 26 tentatives, étant intercepté une seule fois, soit par le Québécois Marc-Antoine Dequoy.