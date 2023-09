Une journée vraiment très remplie pour Acuña fils

Il n’y a pas à dire, le joueur vedette des Braves d’Atlanta Ronald Acuña fils a connu une journée des plus mémorables, jeudi.

Il est déjà connu que l’athlète de 25 ans a établi un record du baseball majeur contre les Dodgers de Los Angeles, en soirée, en devenant le premier joueur à combiner 30 circuits et 60 buts volés en une saison (à voir en vidéo principale).

Vendredi, il a également été révélé que le voltigeur s’était marié plus tôt dans cette journée!

«Je n’avais rien mentionné à personne, a avoué le Vénézuélien dans des propos rapportés par le MLB.com. C’était un peu comme une surprise.»

En effet, Acuña fils a uni sa destinée à celle de sa compagne, Maria Laborde, lors d’une cérémonie secrète tenue dans une maison située dans les montagnes à une quarantaine de minutes de l’hôtel de l’équipe dans la région de Los Angeles, selon l’Associated Press.

Le joueur a révélé avoir planifié l’événement plusieurs semaines à l’avance, sans trop en parler.

«Saperlipopette ("holy cow"), a réagi le gérant des Braves, Brian Snitker, en apprenant le tout. C’est mieux que je ne sois pas au courant de ce genre de chose, honnêtement, mais félicitations à lui!»

«Je me sens privilégié, a affirmé Acuña fils. Je remercie Dieu de me laisser pratiquer le sport que j’aime le plus chaque jour. Et ce n’est pas seulement à propos de moi. Cela vaut aussi pour mes coéquipiers et nos partisans. Nous partageons tous ce moment.»

Il entend maintenant repousser sa lune de miel à l’entre-saison.

«Préférablement après la Série mondiale», a-t-il laissé tomber.